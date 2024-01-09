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Военный Фокус Российско-украинская война

Запад не отвечает на запросы Залужного: генерал США о военной помощи Украине

Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ, Залужный
Фото: прес-служба ОП | Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ

По словам бывшего командующего силами США в Европе Бена Ходжеса, неспособность Запада предотвратить атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины придает смелости Ирану, Северной Корее и Китаю.

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Западные партнеры Украины не отреагировали на список потребностей, которые озвучил главнокомандующий Вооруженных cил Украины Валерий Залужный. Об этом заявил американский генерал и бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес в интервью Эстонской общественной телерадиовещательной компании (ERR).

По словам Ходжеса, запросы Залужного остались без ответа на уровне правительств. Он назвал это "позором для Конгресса США".

"Если наше правительство и Конгресс откажутся от своей ответственности, то это будет подарком Кремлю", — сказал Ходжес.

Генерал отметил, что Украина в любом случае продолжит воевать, но Запад "проиграет по-крупному", если не поможет Киеву победить в войне.

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"Китайцы сейчас наблюдают за действиями России. Китайцы также наблюдают за тем, что делает Иран с помощью ХАМАС, хуситов и Хезболлы", — заявил Ходжес.

Он подчеркнул, что неспособность Запада предотвратить атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины придает смелости Ирану, Северной Корее и Китаю.

"Наша неудача в Украине будет иметь глобальные последствия", — резюмировал он.

Что запросил Залужный

В своем эссе для журнала The Economist, опубликованном в ноябре 2023 года, генерал Валерий Залужный выделил основные приоритеты, необходимые украинской армии для противостояния российской агрессии.

Он подчеркнул важность "ключевых военных возможностей и технологий" для успешной защиты страны и перечислил пять основных направлений:

  1. Воздушная оборона;
  2. Радиоэлектронная борьба;
  3. Контрбатарейная борьба;
  4. Разминирование;
  5. Мобилизация.

Напомним, что СМИ сообщали, что спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон думает о прямых переговорах с президентом США Джо Байденом. По словам журналистов, Джонсон настаивает на том, чтобы глава Белого дома принял целый ряд иммиграционных изменений, чтобы Конгресс выделил для Украины 61 млрд долларов.