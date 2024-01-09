Запад не отвечает на запросы Залужного: генерал США о военной помощи Украине

По словам бывшего командующего силами США в Европе Бена Ходжеса, неспособность Запада предотвратить атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины придает смелости Ирану, Северной Корее и Китаю.

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Западные партнеры Украины не отреагировали на список потребностей, которые озвучил главнокомандующий Вооруженных cил Украины Валерий Залужный. Об этом заявил американский генерал и бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес в интервью Эстонской общественной телерадиовещательной компании (ERR).

По словам Ходжеса, запросы Залужного остались без ответа на уровне правительств. Он назвал это "позором для Конгресса США".

"Если наше правительство и Конгресс откажутся от своей ответственности, то это будет подарком Кремлю", — сказал Ходжес.

Генерал отметил, что Украина в любом случае продолжит воевать, но Запад "проиграет по-крупному", если не поможет Киеву победить в войне.

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Об этом говорил Залужный: Белый дом решает, как передать ВСУ передовое вооружение, — СМИ

"Китайцы сейчас наблюдают за действиями России. Китайцы также наблюдают за тем, что делает Иран с помощью ХАМАС, хуситов и Хезболлы", — заявил Ходжес.

Он подчеркнул, что неспособность Запада предотвратить атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины придает смелости Ирану, Северной Корее и Китаю.

"Наша неудача в Украине будет иметь глобальные последствия", — резюмировал он.

Что запросил Залужный

В своем эссе для журнала The Economist, опубликованном в ноябре 2023 года, генерал Валерий Залужный выделил основные приоритеты, необходимые украинской армии для противостояния российской агрессии.

Он подчеркнул важность "ключевых военных возможностей и технологий" для успешной защиты страны и перечислил пять основных направлений:

Воздушная оборона; Радиоэлектронная борьба; Контрбатарейная борьба; Разминирование; Мобилизация.

Напомним, что СМИ сообщали, что спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон думает о прямых переговорах с президентом США Джо Байденом. По словам журналистов, Джонсон настаивает на том, чтобы глава Белого дома принял целый ряд иммиграционных изменений, чтобы Конгресс выделил для Украины 61 млрд долларов.