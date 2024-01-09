Вооружили "до зубов": ВВС Израиля оснастили свой F-16 необычным набором оружия

Под крыльями израильских F-16 разместились четыре бомбы JDAM по 910 кг каждая, а также ракеты класса "воздух-воздух" и дополнительный топливный бак.

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В сети появился снимок истребителя F-16 израильских ВВС, который был оснащен уникальным набор вооружения. Как сообщили 9 января обозреватели Bulgarian Military, редко можно увидеть самолет, который до предела обвешан вооружением, не говоря уже о грозном F-16 C/I Fighting Falcon.

Итак, на фото можно увидеть необычный набор средств поражения — на пилонах под крыльями многоцелевого истребителя установлены четыре бомбы GBU-31 JDAM, по 910 кг каждая. На других узлах подвески установлены спаренные израильские ракеты Python-4/5. В дополнение к этому размещены по две ракеты AIM-120C серии AMRAAM, а для увеличения дальности полета был установлен подвесной 300-галлонный топливный бак.

"Время, когда была сделана эта фотография, неизвестно, но огромный ассортимент вооружения указывает на то, что она, скорее всего, была сделана незадолго до того, как истребитель отправился наносить авиаудары по Газе на фоне конфликта, начавшегося 7 октября", — пишут обозреватели.

Было отмечено, что основным видом вооружения с учетом выполняемой миссии были авиабомбы GBU-31, модернизированные комплектом JDAM, который превращает их в управляемые боеприпасы, значительно увеличивая дальность полета.

Эксперты также обратили внимание на версию самого самолета. В данном случае речь идет о модернизированном варианте стандартного F-16C — F-16 C/I, известным также как F-16C Block 50/52. Он был разработан для улучшения возможностей самолета в миссиях "воздух-воздух" и "воздух-земля".

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Самолеты данной модификации оснащены усовершенствованной радиолокационной системой AN/APG-68[V]9, которая обеспечивает большую дальность, более высокое разрешение и возможность отслеживать больше целей одновременно по сравнению с РЛС стандартного F-16C. Еще одно существенное отличие заключается в передовой авионике F-16 C/I, которая расширяет его возможности в боевой обстановке.

Кроме того истребитель обладает усовершенствованным двигателем — это либо General Electric F110-GE-129, либо Pratt & Whitney F100-PW-229.

"Эти двигатели обеспечивают большую тягу, улучшая скорость, маневренность и общие характеристики самолета", — поясняют эксперты.

Напомним, спикер Министерства обороны США Патрик Райдер 4 января заявил, что украинские летчики могут завершить обучение на американских истребителях F-16 до конца 2024 года. А в целом освоение этой машины может длиться от пяти до восьми месяцев, в зависимости от уровня подготовки летчика.