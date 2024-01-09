Залужный хотел изолировать Крым в 2022 году рискованным маневром: США были против, — СМИ

По словам журналистов, в Пентагоне советовали сосредоточиться на Херсоне, поскольку попытка освобождения Запорожской области была чревата стратегическим поражением. ВС РФ могли бы захватить оставшуюся ее часть и в дальнейшей все побережье Днепра.

Related video

Представители военно-политического руководства Украины и США разошлись во мнении о том, где и когда должно начаться контрнаступление на оккупированные территории. В новой книге о генерале Валерии Залужном раскрываются планы относительно стремительного маневра ВСУ на 2022 год. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на информацию, опубликованную в новой книге "Our Enemies Will Vanish" корреспондента Wall Street Journal Ярослава Трофимова.

Главнокомандующий ВСУ планировал провести контрнаступление в 2022 году и изолировать россиян в оккупированном Крыму, однако руководство Соединенных Штатов не было согласно с таким планом.

Контрнаступление ВСУ в Запорожской области

За время контрнаступления, согласно замыслу командования, Силы обороны должны были "прорваться через Запорожскую область" и перерезать сухопутный коридор, соединяющий РФ с оккупированным Крымом.

Но без своевременной поддержки Вашингтона воплотить на практике такой замысел попытались только в следующем году, пишет автор. Залужный и президент Украины Владимир Зеленский были сторонниками смелого и, по мнению некоторых обозревателей, рискованного контрнаступления в 2022 году. Тогда еще Россия не успела выстроить обширные минные заграждения и фортификации, которые помещали прорывам ВСУ в 2023 году.

Такой замысел все же был сложен — и гарантий успеха не было. Украинским защитникам необходимо было не только прорваться глубоко в тыл противника, но действовать по ширине и препятствовать контратакам ВС РФ с флангов. Но если бы этот план сработал, украинцы смогли бы воспользоваться полученным импульсом после побед в Битве за Киев и тем, что Россия понесла потери в других районах. Таким образом, Москва осталась бы "без своего главного достижения в войне".

Украина не просила у США многого

По оценкам Залужного, Украине были нужны 90 гаубиц и достаточный запас боеприпасов к ним. Сейчас, по мнению журналистов, сложно оценивать, хватило бы этого, или же понадобились бы еще танки и прочая бронетехника. Но вероятность того, что ВСУ удался бы очередной стремительный маневр, как в Харьковской области в сентябре 2022 года, все же существовала.

Запорожская область, казалось, была подходящим районом для масштабной атаки. В отличие от Херсонской области, здесь ВСУ могли бы продвинуться дальше. Но во время планирования представители США предупредили, что Украине не хватает наступательной мощи. Существовали опасения, что во время продвижения к Мелитополю и побережью Азовского моря Силы обороны станут уязвимыми.

Аргументы США против контрнаступления ВСУ

С точки зрения командования США, пишет Трофимов, "просчет был вероятным, а последствия — потенциально катастрофическими". Такой рискованный маневр мог обернуться стратегическим поражением: российские войска могли бы захватить оставшуюся часть Запорожской области и в дальнейшей все побережье Днепра. Вместо этого в Пентагоне посоветовали сосредоточиться на Херсоне.

"Причина, по которой мы советовали выбрать Херсон, в том, что у них не было обученного персонала и техники, чтобы идти на юг, — отмечал высокопоставленный представитель Минобороны США, который принимал участие написании книги Трофимова. По его словам, Украина в таком случае взвалила бы на себя непосильную ношу, а это было чревато проигрышем.

Залужный был против и сказал, что Украина "должна атаковать там, где нужно, а не там, где мы хотим". Но из-за того, что от Соединенных Штатов зависели основные поставки вооружений, возражений было немного.

Напомним, что, накануне в The New York Times опубликовали статью о том, что у ВСУ достаточно оружия, но не хватает личного состава.

Ранее сообщалось, что поставки ракет Taurus могут внести перелом после контрнаступления ВСУ.