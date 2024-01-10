Блокпосты в Киевской области не исчезли: выдают ли там повестки

По словам коменданта Руслана Олейника, в рамках мероприятий безопасности обнаружили определенное количество лиц, действительно уклонявшихся от мобилизации. Далее с ними будут работать специалисты ТЦК и СП.

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В Киевской области завершился период проведения контрдиверсийных мер и обеспечения безопасности, который проходил с 28 декабря по 6 января. Однако блокпосты и до сих пор остаются на своих местах. Об этом рассказал подполковник и комендант Киевской области Руслан Олейник в комментарии изданию ТСН.

"К контрдиверсионным мерам на территории Киевской области, которые продолжались с 28 декабря по 6 января было дополнительно привлечено почти 900 человек. Это сотрудники ГУ НП, ГУ СБУ Киевской области, военнослужащие Комендатуры Киевской области, а также военные 114 ОБр ТрО. Было сформировано 139 нарядов, дежуривших на стационарных и мобильных блокпостах. Также работало 40 поисковиковых групп", — рассказал он.

Также комендант подчеркнул, что основной задачей данных мер было выявление и предотвращение передвижения диверсионно-разведывательных групп, экстремистов, террористов, лиц, объявленных в розыск, а также предотвращение контрабанды оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

По словам Олейника, в ходе проведенных мероприятий было осуществлено проверку личного состава привлеченных подразделений в общей сложности – почти 74 тысячи человек, а также более 27 тысяч транспортных средств.

Кроме того, подполковник ответил на вопрос, действительно ли сотрудники ТЦК и СП обнаруживали лиц, уклоняющихся от мобилизации и раздавали им повестки.

"Могу сказать, что у них есть свое руководство, определяющее им цели и задачи. Но все же хочу отметить, что в рамках мероприятий безопасности обнаружили определенное количество лиц, действительно уклонявшихся от мобилизации", — сказал он.

Олейник также заявил, что установленные блокпосты продолжают выполнять задачи по обеспечению безопасности в ночное время.

Напомним, 26 декабря в Киевской городской военной администрации сообщили, что на территории столицы проводятся учения по безопасности, которые предусматривают развертывание временных блокпостов в разных районах города.

Позже в сети начала распространяться информация о том, что на временных блокпостах гражданам якобы раздают повестки.