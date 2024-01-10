Блеф или реальная угроза: эксперты о российском ядерном оружии на границе с Польшей

Информация о том, что расположенные на авиабазе в Гродненской области самолеты Су-25, были модернизированы под ядерное оружие у западных экспертов вызывает сомнения.

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Российское тактическое ядерное оружие, переданное Беларуси в прошлом году, могло быть размещено на военной базе в Лиде в Гродненской области, недалеко от границы с Польшей и Литвой. Там же дислоцируются штурмовики Су-25, используемые белорусской армией. О том какую угрозу представляет собой белорусская военная база в непосредственной близости с Польшей говорится в материале Gazeta Polska Codziennie.

Авторы публикации упомянули документ, который был подписан главами министерств обороны Беларуси и России Виктором Хрениным и Сергеем Шойгу в мае 2023 года. Тогда белорусский министр заявил, что в рамках военно-технического сотрудничества двух стран региональную группировку войск оснастили оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М", а штурмовики Су-25 якобы были переоборудованы таким образом, чтобы экипажи могли применить "авиационные средства поражения в ядерном оснащении".

В сентябре так называемое белорусское независимое "подпольное сообщество железнодорожников" сообщило о том, что поставки ядерных боеголовок в Беларусь активизируются. Однако позже Александр Лукашенко на саммите Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге заявил, что российское ядерное оружие находится в Беларуси "уже давно".

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Обозреватели пишут, что ядерное оружие уже размещено в Беларуси сообщают не только различные наблюдатели, но и западные журналисты. По их данным, пусковые установки расположены в 40 км от границы с Литвой и в 135 км от границы с Польшей. Там же находится единственная в Беларуси база самолетов Су-25.

"Два года назад режим объявил, что они будут модернизированы в России до стандарта, позволяющего транспортировать ядерные боеприпасы, но западные эксперты сильно сомневались в успехе этого проекта", — подчеркнули обозреватели.

Напомним, Александр Лукашенко 26 декабря прошлого года заявил о завершении поставок в Беларусь российского ядерного оружия. По его словам, все российское оружие массового поражения "на своем месте и в хорошем состоянии".