Украина получила $3 млрд финансовой помощи в 2023 году, — ООН

По словам представителя организации Савиано Абреу, если до полномасштабного вторжения России в Украину ООН планировало поддержать около 2 миллионов человек, то сейчас количество людей, нуждающихся в помощи международной организации, достигло 18 миллионов.

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Украина заняла второе место в мире по объемам финансовой помощи в 2023 году, получив 3 миллиарда долларов. Об этом заявил представитель Управления ООН по координации гуманитарных дел Савиано Абреу в интервью информагентству "Укринформ".

При этом он добавил, что это часть из суммы, в которой Украина нуждалась, — 3,9 миллиарда долларов.

"Проблема в том, что в 2024 году нам нужен практически такой же уровень финансовой поддержки. Это вызов, который мы должны преодолеть", — подчеркнул Абреу.

По словам представителя ООН, сейчас впервые в истории взаимоотношений Украины и ООН фиксируется снижение уровня помощи. Он уточнил, что в прошлом году часть средств направлялась на поддержку людей, которые сейчас живут на временно оккупированных территориях страны. Однако в этом году, отмечает Абреу, ООН сосредоточится на помощи людям, живущим в прифронтовых регионах.

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"2,5 миллиарда долларов были предоставлены в рамках обращения гуманитарных организаций за финансовой поддержкой, совместного с организациями в Украине — агентствами ООН, неправительственными, местными и международными организациями", — уточнил спикер.

Он отметил, что до полномасштабного вторжения России в Украину ООН планировало поддержать около 2 миллионов человек. Сейчас количество людей, которых должна поддержать международная организация, достигло 18 миллионов.

"Соответственно вырос и уровень запроса на финансирование. В 2022 году общая сумма финансовой помощи, в которой мы нуждались, составляла 4,3 миллиарда долларов. Это огромное увеличение финансирования помощи в Украине. В 2024 году мы обратимся за финансовой поддержкой объемом чуть более 3 миллиардов долларов для реагирования", — отметил спикер.

Однако Абреу подчеркнул, что объемы финансирования впечатляют, учитывая, что ситуация в мире неустойчива повсеместно. Поскольку многочисленные кризисы лишают прав миллионов людей в десятках стран мира, по словам спикера, существует конкуренция за финансирование.

"Сравнивая, например, с Сирией, где разворачивается один из крупнейших гуманитарных кризисов в мире, Украина занимает второе место по объемам полученной финансовой помощи в 2023 году. Но это все равно шокирует, что существует необходимость в таком уровне поддержки страны, которая могла бы сама себя обеспечивать, если бы не российское вторжение", — сказал он.

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Фокус писал, что во всем мире официально зарегистрировано более 6,34 миллиона украинских беженцев, из которых 5,9 миллиона, или 93%, находятся в Европе. Такую статистику по состоянию на 3 января 2024 года представило агентство ООН по делам беженцев.