Прямые обвинения: в США рассказали, как РФ отвлекала ООН и готовила обстрел 29 декабря (видео)

В ООН россиянин жаловался на "негативные последствия" Революции Достоинства, пояснил представитель Вашингтона. Именно в это время военные ВС РФ считали траекторию движения ракет и дронов для массированного обстрела Украины.

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Россия намеренно отвлекала ООН рассказами об опасностях Майдана на чрезвычайном заседании Совбеза, которое состоялось 27 декабря. При этом подчеркивала, что события 2014 года как-то объясняют вторжение РФ в Украину в 2022 году. Именно тогда военные ВС РФ готовили масштабный ракетно-дроновой удар, от которого погибли десятки мирных украинцев. Об особенностях поведения РФ заявил советник-посланник миссии США при ООН Джон Келли во время чрезвычайного заседания Совбеза 29 декабря. Трансляция собрания, на котором ряд дипломатов говорили о российско-украинской войне, опубликована в Youtube-канале международной организации.

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Массированная атака ВС РФ по Украине стала кульминацией российских экспериментов, – ISW

Келли отметил, что 27 декабря постоянный представитель России в ООН Василий Небендзя собрал членов Совбеза, чтобы обсудить Революцию Достоинства, которая произошла 10 лет назад. Подобные действия являются "абсурдными", поскольку именно в это время ВС РФ готовила удар по стране. Также заявил, что россияне врут, когда говорят, что целились по военным целям. О лжи свидетельствуют кадры разрушений жилых домов и десятки мертвых мирных украинцев.

По словам американского дипломата, США призывает членов ООН "решительно осудить" очередные российские преступления, поскольку состоялась "самая большая воздушная атака на Украину, ее города и критическую инфраструктуру с начала незаконного полномасштабного вторжения".

"Мы обратились ко всем членам Совбеза, чтобы они присоединиться к нам и решительно осудить эту отвратительную атаку на города и гражданскую инфраструктуру по всей Украине", — прозвучало во время чрезвычайного заседания Совбеза ООН.

Кроме представителя США, относительно действий РФ высказались представители Великобритании, Франции, Объединенных арабских эмиратов, Китая и ряда других стран мира.

Выступление Джона Келли на Совбезе ООН относительно действий РФ (см. с 19:03)

Обстрел 29 декабря — детали

Отметим, 29 декабря 2023 года ВС РФ осуществили массированный ракетно-дроновой удар по Украине. Для удара россияне использовали около 90 ракет различных типов и около 30 дронов-камикадзе Shahed-136. В результате российского обстрела полностью разрушены несколько квартир в жилом доме в Одессе, повреждена станция метро в Киеве, горел торговый центр и роддом в Днепре, выбило окна в учебном заведении Львова. Согласно заявлению Национальной полиции, россияне убили 30 украинцев и ранили почти 200.

Глава МИД Украины Денис Кулеба заявил, что инициирует чрезвычайное заседание Совбеза ООН по российскому удару 29 декабря. На момент обращения международная организация не отреагировала на чрезвычайные события в Украине.

Напоминаем, в ночь на 30 декабря россияне запустили по Украине 10 дронов-камикадзе, пять из которых удалось сбить силам ПВО. Под ударом врага оказалась Херсонщина: там сбили два беспилотника, но есть попадания.