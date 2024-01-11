Дроны атаковали сразу три области РФ: Минобороны умалчивает последствия ударов

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что 2 беспилотника были сбиты над территорией Каменского района. В Калужской области дрон повредил насосную станцию.

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В Министерстве обороны России заявили, что средствами ПВО РФ были перехвачены якобы три украинских БПЛА над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей. Соответствующее сообщение появилось в Telegram ведомства утром 11 января.

В Минобороны страны-агрессора сообщили, что силы ПВО сработали примерно в 04:30 утра по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей", — сказано в сообщении.

Атака БПЛА: Ростовская область

Ранее о произошедшем сообщал губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев. У себя в Telegram он написал, что 2 беспилотника были сбиты над территорией Каменского района.

"Сегодня ночью силами ПВО над территорией Каменского района Ростовской области были сбиты два БПЛА самолетного типа. В результате падения обломков пострадавших нет. Последствия на земле уточняются", — написал Голубев.

Атка БПЛА: Калужская область

Кроме того, губернатор Калужской области РФ Владислав Шапша сообщил, что на окраине Калуги взорвался беспилотник. Так, дрон сдетонировал над техническим сооружением насосной станции, в результате чего здание получило повреждения.

"В результате взрыва здание получило повреждения. Возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы.", — написал он.

Напомним, 8 января на территории Белгорода и Белгородского района была объявлена воздушная тревога. Там раздавались взрывы. Местных жителей призвали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Тех, кто находится на улице, попросили спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Кроме того, 9 января российском городе Орел дроны атаковали объект топливно-энергетического комплекса. По словам губернатора Орловской области Андрея Кличкова, на месте "попадания" двух беспилотников возник пожар, который впоследствии локализовали.