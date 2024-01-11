Дрони атакували відразу три області РФ: Міноборони замовчує наслідки ударів

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що 2 безпілотники були збиті над територією Каменського району. У Калузькій області дрон пошкодив насосну станцію.

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У Міністерстві оборони Росії заявили, що засобами ППО РФ було перехоплено нібито три українські БПЛА над територією Ростовської, Тульської та Калузької областей. Відповідне повідомлення з'явилося в Telegram відомства вранці 11 січня.

У Міноборони країни-агресора повідомили, що сили ППО спрацювали приблизно о 04:30 ранку за московським часом.

"Черговими засобами ППО три українські безпілотні літальні апарати перехоплено над територією Ростовської, Тульської та Калузької областей", — сказано в повідомленні.

Атака БПЛА: Ростовська область

Раніше про подію повідомляв губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв. У себе в Telegram він написав, що 2 безпілотники були збиті над територією Кам'янського району.

"Сьогодні вночі силами ППО над територією Каменського району Ростовської області було збито два БПЛА літакового типу. У результаті падіння уламків постраждалих немає. Наслідки на землі уточнюються", — написав Голубєв.

Атка БПЛА: Калузька область

Крім того, губернатор Калузької області РФ Владислав Шапша повідомив, що на околиці Калуги вибухнув безпілотник. Так, дрон здетонував над технічною спорудою насосної станції, внаслідок чого будівля зазнала пошкоджень.

"Унаслідок вибуху будівля зазнала пошкоджень. Загорянь і постраждалих немає. На місці події працюють оперативні групи.", — написав він.

Нагадаємо, 8 січня на території Бєлгорода і Бєлгородського району було оголошено повітряну тривогу. Там лунали вибухи. Місцевих жителів закликали сховатися в приміщеннях без вікон із суцільними стінами. Тих, хто перебуває на вулиці, попросили спуститися в укриття або інше безпечне місце.

Крім того, 9 січня у російському місті Орел дрони атакували об'єкт паливно-енергетичного комплексу. За словами губернатора Орловської області Андрія Кличкова, на місці "влучання" двох безпілотників виникла пожежа, яку згодом локалізували.