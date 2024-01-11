В РФ сгорел штаб мотострелкового полка, — росСМИ (видео)

По информации российских медиа, инцидент произошел утром 11 января. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие. В МЧС Чеченской Республики не комментировали ситуацию.

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Российские медиа сообщают о пожаре в штабе 70-го гвардейского мотострелкового полка. Об этом пишет Astra в Telegram.

В частности, штаб мотострелкового полка располагается в городе Шали в Чеченской республике РФ.

Фото: Google Maps

Отмечается, что инцидент произошел утром 11 января и в результате пожара штаб 70-го гвардейского мотострелкового полка сгорел полностью вместе с документами. Также пострадали автомобили, которые были рядом припаркованы.

Как можно увидеть на видео, здание практически полностью уничтожено огнем. На место происшествия прибыли пожарные. Впрочем официально в МЧС Чеченской республики не публиковали никаких заявлений относительно этого события.

70-го гвардейского мотострелкового полка: что известно

Полк, который располагается в Шали, был сформирован в 2017 году из бывшей 17-й мотострелковой бригады. С 2022 года этот полк активно участвует в войне против Украины. В этом же году СМИ писали, что в Крыму был ликвидирован начальник штаба подполковник Андрей Безлюдько. В частности, он в 2014 году перешел на сторону врага.

В мае 2022 года украинская разведка сообщала, что несколько подразделений в 70-м мотострелковом полку России открыто отказываются участвовать в войне. Также они требовали вернуть их на места постоянной дислокации, впрочем командование пыталось скрыть такую ситуацию в войске.

Также недавно журналист Андрей Цаплиенко сообщал, что именно в составе этого полка воюют иностранные наемники. Он опубликовал видео с пленным непальцем, который рассказал, что пошел воевать против Украины за деньги.

Напомним, бывшие военнослужащие 70-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады стали одними из первых, кто присоединился к Легиону "Свобода России", который воюет против режима Владимира Путина.