У РФ згорів штаб мотострілецького полку, — росЗМІ (відео)

За інформацією російських медіа, інцидент стався зранку 11 січня. Поки що невідомо, чи є постраждалі. У МНС Чеченської Республіки не коментували ситуацію.

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Російські медіа повідомляють про пожежу у штабі 70-го гвардійського мотострілецького полку. Про це пише Astra у Telegram.

Зокрема, штаб мотострілецького полку розташовується у місті Шалі у Чеченській республіці РФ.

Фото: Google Maps

Зазначається, що інцидент стався зранку 11 січня та внаслідок пожежі штаб 70-го го гвардійського мотострілецького полку згорів повністю разом із документами. Також постраждали автомобілі, які були поруч припарковані.

Як можна побачити на відео, будівля практично повністю знищена вогнем. На місце події прибули пожежники. Втім офіційно у МНС Чеченської республіки не публікували жодних заяв відносно цієї події.

70-го гвардійського мотострілецького полк: що відомо

Полк, який розташовується у Шалі, був сформований у 2017 році з колишньої 17-ї мотострілецької бригади. З 2022 року цей полк бере активну участь у війні проти України. Цього ж року ЗМІ писали, що у Криму був ліквідований начальник штабу підполковник Андрій Безлюдько. Зокрема, він у 2014 році перейшов на бік ворога.

У травні 2022 року українська розвідка повідомляла, що декілька підрозділів у 70-му мотострілецькому полку Росії відкрито відмовляються брати участь у війні. Також вони вимагали повернути їх на місця постійної дислокації, втім командування намагалося приховати таку ситуацію у війську.

Також нещодавно журналіст Андрій Цаплієнко повідомляв, що саме у складі цьому полку воюють іноземні найманці. Він опублікував відео із полоненим непальцем, який розповів, що пішов воювати проти України за гроші.

Нагадаємо, колишні військовослужбовці 70-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади стали одними з перших, хто приєднався до Легіону "Свобода Росії", який воює проти режиму Володимира Путіна.