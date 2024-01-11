Бойцы ВСУ усиливают БМП Marder системой Sania: что известно о комплексе против БПЛА

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Украинские бойцы оснастил свои боевые машины пехоты (БМП) Marder 1A3 немецкого производства системой Sania, предназначенной для противодействия FPV-дронам. Это развертывание является ответом на растущее использование данного вида БПЛА в продолжающейся российско-украинской войне. Об этом 11 января сообщили обозреватели Army Recognition.

Эксперты пишут, что купольный комплекс подавления Sania, что интегрирована в БМП Marder 1A3, предлагает двойной подход к защите от беспилотников: обнаружение и подавление. Детектор системы сканирует присутствие беспилотников FPV — как отдельных единиц, так и целых роев — в радиусе 1,5 км.

После обнаружения активируется компонент подавления, способный глушить сигналы дронов на расстоянии до 1 км. Причем глушилка включается только при обнаружении угрозы со стороны БПЛА, что позволяет экономить энергию и уменьшать электронную сигнатуру машины, что очень важно в боевых условиях.

Комплекс подавления Sania на украинском БМП Marder 1A3. Источник: Army Recognition

Также отмечается, что Marder 1A3 известен своей бронезащитой и универсальностью на поле боя, поэтому интеграция Sania повышает мобильность этого решения по борьбе с беспилотниками.

"Такая мобильность необходима для борьбы с FPV-дронами, которые часто используются для разведки и целеуказания в изменчивой боевой обстановке", — пояснили эксперты.

Важно

Marder выполняют боевую задачу: Минобороны показало видео с немецкими БМП в Украине

Характеристики:

• масса 15-20 кг;

• источник питания 100В ~ 240В;

• степень защиты — IP66;

• методология обнаружения: пассивное обнаружение радиочастотных сигналов;

• радиус действия до 1,5 км;

• угол защиты: полные 360 градусов, все воздушное пространство;

• габариты: ширина 120 мм, высота 305 мм, глубина 200 мм;

• рабочая температура: от -20°C до 60°C;

• подавление направлено на управление FPV дронов с мощностью: 300-400 Вт.

Ранее сообщалось, что Великобритания передала украинским защитникам наземные пусковые установки с ракетами ASRAAM для борьбі с российскими беспилотниками. Утверждается что данная система ПВО имеет 90% эффективность при уничтожении воздушных целей.