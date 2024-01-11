"Это ты, или не ты": Путин пожаловался, что старые друзья его не узнают (видео)

Во время поездки на Чукотку российский президент признал, что однокурсники иногда его не узнают. По его словам, человек может и сам не понимать, как он будет действовать при определенном уровне ответственности.

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На фоне слухов о двойниках российского президента Владимир Путин пожаловался на то, что даже старые друзья больше не могут понять, он ли это на самом деле. 71-летний глава Кремля пообщался с россиянами в школе города Анадырь в отдаленном Чукотском регионе. Об этом сообщает "Дождь".

"Я редко, но встречаюсь со своими одноклассниками, однокурсниками, и они часто смотрят на меня и говорят: "Это ты, или не ты", — сказал Путин, добавив, что человек может и сам не понимать, как он будет себя вести при определенном уровне ответственности.

На выборах в РФ будет двойник Путина из Беларуси

Накануне в эфире на YouTube-канале Дмитрия Гордона бывший профессор российского МГИМО Валерий Соловей вновь подогрел слухи о том, что Путин умер, а российские силовики заменили его двойниками.

"Дмитрий Ильич, он в холодильнике. Его переместили в декабре в новый холодильник. Из бытового в собственно холодильник, предназначенный для хранения тел. Это единственное изменение, касающееся его посмертия, больше никаких изменений не было <…> Ни на третий, ни на девятый, ни на сороковой день он не воскрес. И шансов у него на это нет", — заявил Соловей.

По его словам, текущее российское руководство решает, как быть с мертвым Путиным, многое зависит от поведения двойника. По утверждениям Соловья, роль российского президента исполняет некий Евгений Васильевич, выходец из Беларуси, плотник 4-го разряда, служивший в морской пехоте.

"В списках живых он не значится, он погиб. Я не помню, сколько лет он уже выступает в этом качестве, больше 3-4 лет", — сказал он.

Политолог соловей — о Владимире Путине

Валерий Соловей также сказал, что новогоднее обращение российского президента тоже записывалось с участием Евгения Васильевича, и было оно непривычно коротким.

Соловей объяснил, что российское руководство решило отправить двойника Путина на предстоящие выборы, а затем должность главы правительства должен занять сын Николая Патрушева — Дмитрий.

"Путин" же, не дожидаясь конца года, объявит о своей отставке", — Соловей объяснил, что такая договоренность была достигнута в конце ноября.

Напомним, что в Беларуси не нашли так называемого двойника Путина, о котором заявляет политолог Соловей.

Также сообщалось, что в конце 2023 года появились данные о том, что Евгений Пригожин жив и здоров, и может прятаться на одном из венесуэльских островов.