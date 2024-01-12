Военная помощь от США: доказательств хищения оружия в Украине нет, — Пентагон

Как рассказал бригадный генерал Патрик Райдер, Россия все время пытается распространять дезинформацию о том, что украинцы распродают американское оружие.

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У Министерства обороны США нет доказательств того, что американское оружие, переданное Украине, попали не в те руки. Об этом 11 января сообщил представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер во время брифинга.

"На сегодня нет никаких достоверных доказательств попадания не в те руки передового конвенционного оружия, которое США передали Украине", – сказал он, отвечая на вопрос журналиста о статье New York Times.

Кроме того, представитель Минобороны США, сказал, что Россия все время пытается распространять дезинформацию о том, что украинцы распродают американское оружие.

"Но факт заключается в том, что мы наблюдали за тем, как украинцы используют эти способности на поле боя. Мы видим, что они используют их эффективно", – сказал Райдер.

Поставки оружия из США в Украину: в NYT заявили, что Пентагон плохо отслеживал военную помощь

В NYT сообщили, что в Минобороны США недолжным образом отслеживали поставки ручных ракет, дронов-камикадзе и приборов ночного видения Украине на сумму более 1 млрд долларов. Поэтому возникли опасения относительно кражи и контрабанды упомянутых вооружений. Журналисты утверждают, что в отчете генерального инспектора Минобороны США, опубликованном в четверг, 11 января, нет доказательств того, что что-либо из вооружений использовалось нецеленаправлено после отправки в военный логистический центр США в Польше и дальше на передовую в Украине.

"В задачи нашей оценки не входило определение того, имело ли место перенаправление такой помощи", — отмечается в докладе.

Напомним, что ранее в Белом доме заявили, что военная помощь Украине от США остановилась. Сейчас в Вашингтоне продолжаются переговоры по пакету помощи, который может быть связан с пересмотром мер безопасности на границе.