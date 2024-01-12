В Курской области сгорела полевая база ВС РФ: есть погибшие и раненые, — СМИ (карта)

По предварительной информации, пожар начался из-за возгорания стенки за топкой печки. В результате инцидента погибли мобилизованные военнослужащие.

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В деревне Анатольевка Курской области в полевой бане российских военных произошел пожар. Об этом сообщает телеграм-канал Astra.

Источники канала сообщают, что двое мобилизованных сгорели — 26-летний командир стрелкового взвода Дмитрий Голубев из Санкт-Петербурга и 32-летний машинист экскаватора Александр Стулов из Нижегородской области. Двое 20-летних солдат срочной службы доставлены в больницу с отравлением угарным газом.

Фото: Telegram

По предварительной информации, пожар начался от возгорания стенки за топкой печки.

На момент публикации материала командование ВС РФ официально не комментировало информацию о пожаре на военном объекте в Курской области.

Потери россиян в российско-украинской войне

Потери россиян в Украине за 2023 год возросли более чем втрое. Это один из главных показателей анализа данных о подтвержденных погибших военнослужащих РФ, которые приводит военный аналитик Алексей Копытько.

По состоянию на 18 декабря зафиксировано 38 753 имени, по которым есть исчерпывающие данные. Еще порядка 700 человек, где есть какие-то разночтения. Копытко подчеркивает, что это только те, кого официально признали уничтоженными или публично похоронили в самой России.

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В Минобороны РФ заявили, что российская армия якобы успешно выполнила свою "главную задачу" на 2023 год в Украине. Кроме того, министр Сергей Шойгу убежден, что ВПК страны-агрессора бросил вызов "хваленому западному военно-тактическому потенциалу".