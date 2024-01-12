У Курській області згоріла польова база ЗС РФ: є загиблі та поранені, — ЗМІ (карта)

За попередньою інформацією, пожежа почалася через загоряння стінки за топкою печі. Унаслідок інциденту загинули мобілізовані військовослужбовці.

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У селі Анатоліївка Курської області в польовій лазні російських військових сталася пожежа. Про це повідомляє телеграм-канал Astra.

Джерела каналу повідомляють, що двоє мобілізованих згоріли — 26-річний командир стрілецького взводу Дмитро Голубєв із Санкт-Петербурга і 32-річний машиніст екскаватора Олександр Стулов із Нижегородської області. Двох 20-річних солдатів строкової служби доправили в лікарню з отруєнням чадним газом.

Фото: Telegram

За попередньою інформацією, пожежа почалася від загоряння стінки за топкою пічки.

На момент публікації матеріалу командування ЗС РФ офіційно не коментувало інформацію про пожежу на військовому об'єкті в Курській області.

Втрати росіян у російсько-українській війні

Втрати росіян в Україні за 2023 рік зросли більш ніж утричі. Це один із головних показників аналізу даних про підтверджених загиблих військовослужбовців РФ, які наводить військовий аналітик Олексій Копитько.

Станом на 18 грудня зафіксовано 38 753 імені, за якими є вичерпні дані. Ще близько 700 осіб, де є якісь різночитання. Копитко підкреслює, що це тільки ті, кого офіційно визнали знищеними або публічно поховали в самій Росії.

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У Міноборони РФ заявили, що російська армія нібито успішно виконала своє "головне завдання" на 2023 рік в Україні. Крім того, міністр Сергій Шойгу переконаний, що ВПК країни-агресора кинув виклик "хваленому західному військово-тактичному потенціалу".