"Самая спокойная ночь": в Воздушных силах ответили, в чем причина "тишины" со стороны ВС РФ

Спикер командования Юрий Игнат поделился, что его приятно удивила справка для утренней сводки. Ночь прошла на удивление спокойно, и военный объяснил, почему.

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Ночь на 12 января прошла в Украине необычно "тихо" — без атак со стороны российских оккупантов. Ее можно считать самой спокойной за последнее время. Об этом в эфире телемарафона 12 января заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Эта ночь, пожалуй, была самой спокойной за последнее время. Не видел таких еще справок, которые получают, чтобы формировать какие-то сводки утренние. Сегодня не было ни одного летательного аппарата или ни одного средства воздушного нападения по территории страны в течение ночи", — отметил он.

Военный поделился, что такие справки случаются очень редко. По его словам, ночь на 12 января была действительно "тихой".

Игнат объяснил, что отсутствие вражеских атак объясняется ухудшением погодных условий. Непогода в воздушном пространстве, где ВС РФ применяют свои беспилотники и авиацию, и помешала ударам.

"Правда, сейчас имеем и в северной операционной зоне, и на востоке, и на юге активность вражеской авиации", — добавил представитель Воздушных сил.

Он проинформировал, что Россия подняла 10 истребителей и запустила на юге и востоке примерно 5-7 разведывательных БПЛА.

Комментарий Юрия Игната (о "тишине" ночью — с 1:30)

Напомним, представитель Воздушных сил Юрий Игнат предупреждал, что кроме атак дронами типа Shahed-136 ВС РФ будут делать ставку на новые иранские баллистические ракеты. Военный отметил, что они могут стать вызовом для Украины.

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