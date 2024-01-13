Власти РФ специально отключают отопление в тюрьмах: для чего это делается

По словам основательницы проекта "Русь Сидящая" Ольги Романовой, в российских тюрьмах все чаще вербуют женщин-заключенных. По ее данным, сейчас в Украине воюют около 1000 россиянок.

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Президент России Владимир Путин и его окружение решили использовать сильные морозы для пополнения потерь российской армии в Украине. С этой целью в тюрьмах отключают отопление, и условия заключения становятся невыносимыми. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Во многих регионах России температура сейчас упала до -35°C. По мнению экспертов издания, Владимир Путин, скорее всего, решил использовать холода, чтобы восстановить ослабленные войска в Украине и провести ротацию. Во многих колониях отключают отопление, чтобы заключенные охотнее шли воевать.

Такого же мнения придерживается и основательница проекта "Русь Сидящая" Ольга Романова, которая считает, что таким образом для заключенных условия содержания становятся невыносимыми.

"В России есть три группы населения, к которым большинство не испытывает сострадания, когда они умирают на фронте. Это заключенные, (национальные. — Ред.) меньшинства, живущие в бедных регионах далеко от Москвы, и новые граждане. Пока эти три группы воюют и умирают в Украине, Путин может создавать иллюзию нормальности для остальных", — добавляет она.

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Вместе с тем Романова, как и эксперты Bild, заключают, что в основном успех подразделений, состоящих из заключенных, в российской армии достаточно ограничен.

"Заключенных просто массово посылают на линию фронта в Украине и приносят там в жертву", — констатирует основательница проекта "Русь Сидящая".

Кроме того, по словам Романовой, в российских тюрьмах все чаще вербуют женщин-заключенных. По ее данным, сейчас в Украине воюют около 1000 россиянок.

Коммунальный кризис в России

В начале зимы казалось, что коммунальные аварии в российских населенных пунктах — явление не то, чтобы необычное, но и не частое. Однако с наступлением сильных морозов многочисленные порывы труб, батарей, отсутствие отопления переросло в настоящий коллапс. Уже в середине января в 19 регионах РФ люди оказались без отопления, а некоторые — еще и без света и воды. Обещавшие заморозить Европу и Украину теперь умоляют Путина о помощи.

Самая катастрофическая ситуация наблюдается в Подмосковье. Сразу в нескольких городах — спутниках Москвы люди жгут костры на улице и согреваются чем могут. Причем речь идет не об отдаленных поселках, а о таких городах, как Электросталь, Подольск, Воскресенск, Солнечногорск, Королев, Химки и др.

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Зато в Подмосковье, как писал Фокус, обнаружили новую систему ПВО. В целом в Москве и пригороде насчитывается уже более 10 систем ПВО. Один из ЗРК "Панцырь-С1" установлен неподалеку от загородной резиденции российского президента Владимира Путина.