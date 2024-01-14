"Видели туалеты": губернатор Санкт-Петербурга рассказал, за что РФ воюет в Украине

Александр Беглов посетил в госпитале российских военных, которые получили ранения на войне. Топ-чиновник во время визита назвал очередную "причину" полномасштабного вторжения в Украину.

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов считает, что россияне, воюющие в Украине, видели в местных школах "гендерно-нейтральные туалеты". Об этом российский политический деятель рассказал в телеграм-канале, показав свой визит в госпиталь, где проходят лечение оккупанты после получения ранений на войне.

"Те, кто с автоматом в руках прошел украинизированную версию Донбасса, хорошо понимают, за что мы воюем. Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо двух помещений — для девочек и для мальчиков, три помещения — для девочек, мальчиков и гендерно-нейтральных, не надо объяснять, какие ценности мы отстаиваем", — рассказывает губернатор.

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Впрочем, это не первое пристальное внимание к туалетам со стороны российских политических деятелей.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказывал, что заметил в Швеции на саммите Совета глав МИД ОБСЕ необычное для него распределение туалетов.

"Я спросил, где туалетная комната. Мне показали дверь с буквами WC. Я спросил: "А это для дам или джентльменов?" Мне сказали: "У нас все общее". Я не поверил, но это было так. Вы не представляете, насколько это не по-человечески, просто не по-человечески", — вспоминал российский министр в декабре 2022 года.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, за что РФ воюет в Украине Фото: Телеграм

Напомним, как война в Украине повлияла на россиян.

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