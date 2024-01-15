В Днепре хотят создать группы розыска и оповещения военнообязанных, — СМИ (фото)

По информации в документе, соответствующие участки планируют развернуть в помещениях районных администраций. Кроме того, к работе могут привлечь представителей ТЦК и СП.

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В городском совете Днепра предлагают создать группы розыска и специальные участки для оповещения военнообязанных. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на проект решения исполкома горсовета от 12 января.

По информации издания, участки для оповещения военнообязанных мужчин и поставщиков транспортных ресурсов хотят развернуть в помещениях районных администраций в Днепре. Кроме того, к работе планируют привлечь представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Согласно документу, в структуру участков оповещения могут входить:

управление участком оповещения;

группа оповещения по домашним адресам;

группа оповещения по служебным адресам;

группа анализа;

группа розыска.

Также в проекте решения указано, что руководители участков оповещений должны:

принять меры по комплектованию и утверждению персонального состава групп участков оповещения;

привлечь к работе представителей районных ТЦК и СП;

определить вопрос о проведении мероприятий оповещения и инструкции, а также продолжительности рабочего дня.

В Днепре могут появиться группы розыска и оповещения военнообязанных В Днепре могут появиться группы розыска и оповещения военнообязанных

По состоянию на 15 января 2024 года решение пока не вступило в законную силу. Его должен одобрить исполком горсовета Днепра.

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