Мост упал: FPV-дрон уничтожил российскую бронемашину с БК в Донецкой области (видео)

По информации украинских военных, по обе стороны "Республики городов" расположены входы к позициям противника. Кроме вражеской техники, там находились и сами оккупанты.

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Подразделение аэроразведчиков "Инквизиция 59 легиона" и Baltic Group 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Вооруженных Сил Украины FPV-дроном уничтожили российский грузовик с БК на Донецком направлении. Об этом военные сообщили в Telegram-канале в понедельник, 15 января.

По информации в заметке, по обе стороны "Республики мост" вблизи поселка Пески Донецкой области, расположены входы к позициям противника.

Военные отметили, что россияне подогнали бронемашину с БК под мост. На видео, опубликованном защитниками, видно, что кроме вражеской техники, там находились и сами оккупанты.

Бойцы украинской бригады успешно нанесли удар по грузовику ВС РФ с помощью FPV-дрона, что повлекло мощный взрыв.

"Известная многим "Республика Мост". Это крепкий укреп, по бокам которого находятся входы в позиции. Развалить эти позиции — это проблема, там надо много снарядов. Но пигдоги решили эту проблему подогнав под "Республику" бронемашину с БК. Действительно, что могло пойти не так?", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее бойцы Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины уничтожили российский танк с помощью беспилотного летательного аппарата возле Авдеевки Донецкой области.

14 января первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк рассказал, что за неделю с 7 по 14 января украинские военные уничтожили 5270 российских военных и 534 единицы вооружения и боевой техники. Среди потерь врага были зафиксированы танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы, РСЗО, установки ПВО, спецтехника.