По данным журналистов Bild, в секретных документах Германии описан гипотетический сценарий переброски российских войск и техники в Калининградскую область. Руководство РФ и пропагандисты считают эту публикацию слухами.

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Западной помощи Украине отводится решающее значение: без этого ВСУ могут не сдержать российскую армию, которая в итоге продвинется к западным границам Украины и вплотную подойдет к странам НАТО, что поставит перед Альянсом новые дорогостоящие задачи. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 15 января.

Немецкий таблоид Bild опубликовал секретные документы Германии, в которых описываются гипотетические сценарии подготовки к возможному будущему конфликту между НАТО и Россией.

Разработка таких сценариев, которые обычно засекречены, — это обычная задача для профессиональных военных. 14 января журналисты сообщили, что в их распоряжении оказались секретные документы от Минобороны Германии, в которых описан "Альянс обороны 2025" — сценарий возможного "пути к конфликту" между РФ и НАТО, который может начаться в феврале 2024 года.

Bild пишет, что гипотетический сценарий предусматривает переброску российских войск и техники в Калининградскую область на фоне заявлений о надвигающемся нападении НАТО. При этом РФ организует искусственно созданные "пограничные конфликты" и "мятежи" в государствах вблизи Сувалкского коридора.

Представитель министерства обороны Германии сообщил журналистам, что "рассмотрение различных сценариев, даже крайне маловероятных, — это часть повседневной военной деятельности, особенно подготовки".

Аналитики не считают необоснованным то, что Берлин рассматривает подобные сценарии, на фоне недавних российских угрозы в адрес НАТО и возможного прекращения западной помощи Украине.

Российское руководство и "военкоры" считают публикацию Bild не более, чем слухами. Но официальные лица РФ, в т.ч. президент Владимир Путин, в последнее время постоянно угрожают НАТО, а имеющие отношение к Кремлю субъекты, судя по всему, пытаются посеять нестабильность и создать информационные условия для возможных будущих агрессий против стран НАТО и их соседей. Хотя такие действия, возможно, и не согласуются с графиком, описанным Bild.

Напомним, что российские войска готовятся к боям за Крым. В "Атеш" рассказали о оборонных редутах противника.

Также сообщалось, что ССО скорректировали огонь HIMARS по ЗРК "Оса" в условиях плохой видимости. В итоге вражеская техника была "уничтожена до основания".