За даними журналістів Bild, у секретних документах Німеччини описано гіпотетичний сценарій перекидання російських військ і техніки в Калінінградську область. Керівництво РФ і пропагандисти вважають цю публікацію чутками.

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Західній допомозі Україні відводиться вирішальне значення: без цього ЗСУ можуть не стримати російську армію, яка зрештою просунеться до західних кордонів України та впритул підійде до країн НАТО, що поставить перед Альянсом нові який завдання, що дорого коштують. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 15 січня.

Німецький таблоїд Bild опублікував секретні документи Німеччини, в яких описуються гіпотетичні сценарії підготовки до можливого майбутнього конфлікту між НАТО і Росією.

Розробка таких сценаріїв, які зазвичай засекречені, — це звичайне завдання для професійних військових. 14 січня журналісти повідомили, що в їхньому розпорядженні опинилися секретні документи від Міноборони Німеччини, в яких описано "Альянс оборони 2025" — сценарій можливого "шляху до конфлікту" між РФ і НАТО, який може розпочатися в лютому 2024 року.

Bild пише, що гіпотетичний сценарій передбачає перекидання російських військ і техніки в Калінінградську область на тлі заяв про насування нападу НАТО. При цьому РФ організовує штучно створені "прикордонні конфлікти" і "заколоти" в державах поблизу Сувалкського коридору.

Представник міністерства оборони Німеччини повідомив журналістам, що "розгляд різних сценаріїв, навіть вкрай малоймовірних, — це частина повсякденної військової діяльності, особливо підготовки".

Аналітики не вважають необґрунтованим те, що Берлін розглядає подібні сценарії, на тлі нещодавніх російських погроз на адресу НАТО і можливого припинення західної допомоги Україні.

Російське керівництво і "військкори" вважають публікацію Bild не більше, ніж чутками. Але офіційні особи РФ, у т.ч. президент Володимир Путін, останнім часом постійно погрожують НАТО, а суб'єкти, які мають стосунок до Кремля, судячи з усього, намагаються посіяти нестабільність і створити інформаційні умови для можливих майбутніх агресій проти країн НАТО та їхніх сусідів. Хоча такі дії, можливо, і не узгоджуються з графіком, описаним Bild.

Нагадаємо, що російські війська готуються до боїв за Крим. В "Атеш" розповіли про оборонні редути противника.

Також повідомлялося, що ССО скорегували вогонь HIMARS по ЗРК "Оса" в умовах поганої видимості. У підсумку ворожу техніку було "знищено дощенту".