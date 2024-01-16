"Советская классика": ВС РФ создают новые десантно-штурмовые бригады, — Дикий

По слова экс-командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, новые десантно-штурмовые бригады должны действовать как специализированные подразделения по десантированию и разведке в тылу украинских линий обороны.

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В России формируются новые десантно-штурмовые бригады. По данным российских источников, 49-я отдельная десантно-штурмовая бригада уже активно действует на Запорожском направлении. Об этом сообщает экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в комментарии изданию "24 Канал".

По его словам, эти новые бригады предназначены для осуществления высадки из вертолетов и проведения атак на укрепленные позиции Вооруженных Сил Украины с тыла.

Дикий добавил, что данные подразделения предназначены для выполнения специальных задач по десантированию и разведке в тылу украинских линий обороны. Согласно информации от российских военных корреспондентов, предполагается, что эти операции будут осуществляться через высадку вертолетов для оперативного развертывания личного состава.

Он отметил, что ранее российские военные уже применяли подобную тактику в ходе первых боев за аэропорт "Гостомель" под Киевом 24 февраля 2022 года.

"Вертолетные десанты – это еще советская классика. Первое, что вспомнилось – захват Кабульского аэропорта, с которого начиналась советская оккупация Афганистана. А у нас на свежей памяти бои за Гостомельский аэропорт. Тогда было привлечено близко 100 вертолетов одновременно. Уникальная по масштабу операция, даже американцы такого не делали", – подчеркнул Евгений Дикий.

Даже масштабная операция вертолетного десанта предполагала захват аэропорта. В этом сценарии тяжелая техника должна была направиться в Киев непосредственно из Гостомеля. Тем не менее, события развивались не так, как предполагалось.

Таким образом, несмотря на абсолютное превосходство у российских вооруженных сил и ограниченные возможности для сбивания их вертолетов, операция десанта все равно завершилась неудачей.

"При том какое у нас сейчас ПВО – на что здесь можно надеяться? В них уже почти не работают ударные вертолеты, которые были второй наибольшей проблемой после заминирования в 2023 году. Они уже не работают, потому что мы получили ATACMS хотя бы на 160 километров, и отогнали их с тех аэродромов, которые входят в этот радиус", – отметил Дикий.

По его словам, фактически, преодоление расстояния в 160 километров представляет собой значительное испытание для вертолета. Работать на расстоянии, вдвое превышающем эту дистанцию, крайне сложно, поскольку объем топлива позволяет достичь места назначения только в одну сторону, и сразу же требуется возвращение. Использование вертолета становится малоцелесообразным, если даже полчаса работы на передовой оказывается недостаточным.

"Мы фактически решили проблему ударных вертолетов ударами ATACAMS по трем аэродромам в России. В ситуации, когда у нас такая плотная ПВО, даже их фронтовая авиация не рискует перелетать линию фронта, а работает только со своей стороны КАБами", – заметил экс-командир "Айдара".

По словам Дикого, ВС РФ избегают пересечения линии фронта, поскольку на данный момент сбитие их вертолетов фактически гарантировано. Они уже неоднократно сталкивались с серьезными потерями в авиации из-за подобных маневров.

"В этой ситуации ставить ставку на вертолеты десанты – очень наивно", – подытожил Дикий.

Может ли РФ высадить десант под Харьковом: мнение ЦПД

Институт изучения войны (ISW) предупреждает, что Россия может готовиться к направлению воздушно-десантных подразделений для осуществления высадки в тыловой зоне фронта, особенно в районе Харькова. В качестве иллюстрации приводится возможный сценарий, разворачивающийся в Гостомеле в начале масштабного наступления. Тем не менее у противника отсутствуют дополнительные резервы для осуществления наступления.

Лейтенант Сил обороны, заместитель руководителя Центра по противодействию дезинформации, Андрей Коваленко, заявил, что вероятность "Гостомельского сценария" под Харьковом невелика. Он пояснил, что это обусловлено наличием у Вооруженных Сил Украины средств, способных быстро эффективно противостоять любым вертолетам и самолетам.

Напомним, жены российских оккупантов обратились с требованием вернуть их мужей домой. В Госдуме РФ ответили, что их служба продлится до завершения войны.