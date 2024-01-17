Партизаны в РФ парализовали движение транспорта на железной дороге: ГУР обнародовало кадры (видео)

Неизвестные противники путинского режима сожгли несколько релейных шкафов на объектах, которые используются для логистики ВС РФ.

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В России пылали несколько релейных шкафов на железной дороге в Саратовской, Нижегородской областях. Об этом сообщает ГУР Минобороны РФ.

Отмечается, что над этим поработали активисты движения сопротивления.

"Неизвестные противники путинского режима в очередной раз сожгли несколько релейных шкафов на железной дороге и других объектах, которые используются для логистики оккупационных террористических войск. События произошли в районах городов Саратов, Ярославль и Дзержинск Нижегородской области", — говорится в сообщении.

В результате диверсии движение на указанных железнодорожных участках центральной части России было парализовано.

"Так будет гореть и дальше, пока Кремль продолжает преступную войну против Украины", — пообещали в ГУР.

Напомним, что в Свердловской области 8 января произошел взрыв в районе станции Сан-Донато и нефтебазы "Газпрома", расположенной неподалеку.

5 января в Белгороде прогремел ряд взрывов. Губернатор Белгородской области отчитался, что это работали силы ПВО — они сбили снаряды, которые якобы летели со стороны Украины.