Партизани в РФ паралізували рух транспорту на залізниці: ГУР оприлюднило кадри (відео)

Невідомі противники путінського режиму спалили декілька релейних шаф на об’єктах, які використовуються для логістики ЗС РФ.

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В Росії палали кілька релейних шаф на залізниці в Саратовській, Нижньогородській областях. Про це повідомляє ГУР Міноборони РФ.

Зазначається, що над цим попрацювали активісти руху опору.

"Невідомі противники путінського режиму вкотре спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об’єктах, які використовуються для логістики окупаційних терористичних військ. Події відбулись у районах міст Саратов, Ярославль та Дзержинск Нижньогородської області", — йдеться в повідомленні.

Внаслідок диверсії рух на вказаних залізничних ділянках центральної частини Росії був паралізований.

"Так палатиме і далі, доки Кремль продовжує злочинну війну проти України", — пообіцяли в ГУР.

Нагадаємо, що у Свердловській області 8 січня стався вибух у районі станції Сан-Донато та нафтобази "Газпрому", розташованої неподалік.

5 січня у Бєлгороді пролунала низка вибухів. Губернатор Бєлгородської області відзвітував, що це працювали сили ППО — вони збили снаряди, які начебто летіли з боку України.