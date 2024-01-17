ВС РФ ударили по Днепропетровской области: есть раненые (фото)

По данным главы ОВА Сергея Лысака, российские оккупанты атаковали Никопольский район дроном-камикадзе. Под удар попал автомобиль с людьми.

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В среду, 17 января, Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

Сообщается, что оккупанты запустили БПЛА по Марганецкой общине, что в Никопольском районе. Под ударом оказался автомобиль с людьми. По данным главы ОВА, есть двое пострадавших: 13-летний подросток в тяжелом состоянии и 19-летний парень в состоянии средней тяжести.

"Россияне продолжают воевать с мирными. Негодяи. Они поплатятся за все", — написал чиновник.

ВС РФ ударили по автомобилю Фото: Прокуратура Днепропетровской области

В Днепропетровской областной прокуратуре сообщили, что в связи с атакой начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"Сейчас проводятся первоочередные мероприятия для фиксирования преступления, совершенного армией страны-агрессора", — заявили в ведомстве.

ВС РФ ударили по автомобилю Фото: Прокуратура Днепропетровской области

Напомним, в ночь на 17 января ВС РФ атаковали мирные города Украины. Оккупанты запустили по мирным городам Украины 20 ударных дронов с района Приморско-Ахтарска на территории России. Силам ПВО удалось уничтожить 19 БПЛА Shahed.

В результате атаки БПЛА на Одессу произошло возгорание газовой трубы, 4-х припаркованных легковых автомобилей, балконов на 3-м и 4-м этажах и квартиры на 2-м этаже 5-ти этажного жилого дома на общей площади 50 квадратных метров.