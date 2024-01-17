"Для победы": премьер Эстонии призвала "Рамштайн" направлять Украине по 0,25% ВВП

По меньшей мере 120 миллиардов евро (131 миллиард долларов), как считает глава эстонского правительства Кая Каллас, возможно привлечь для Украины.

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Страны-члены группы "Рамштайн", в которую входят более 50 стран, ежегодно должны направлять Украине 0,25% своего ВВП, что позволит собрать не менее 120 миллиардов евро. Глава эстонского правительства Кая Каллас сделала соответствующее заявление, сообщило агентство Bloomberg.

Она отметила, что Украина все еще имеет путь к победе, и союзники могут помочь ей разбить российские силы. Для этого, по ее мнению, нужно предоставить часть своего экономического результата в военные усилия.

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Каждый участник так называемой группы "Рамштайн" (более 50 стран, среди них — 31 член Организации Североатлантического договора) должны направлять Киеву эквивалент 0,25% своего валового внутреннего продукта ежегодно. По ее словам, это привлекло бы не менее 120 миллиардов евро (131 миллиард долларов) и изменило бы ситуацию в войне в пользу нашего государства.

"Если мы сделаем все правильно, тогда нет смысла в этих мрачных прогнозах", — сказала Каллас.

Руководитель эстонского правительства добавила, что ее страна уже достигает нужных показателей. В то же время она признала, что у союзников чувствуется определенная усталость от войны.

"Никто не хочет давать чек, если вы не знаете, сколько он будет стоить. Если мы сосредоточим наши усилия сейчас, то переломная точка для России может быть не очень далекой", — пояснила эстонка.

Заседание "Рамштайн" и участие Украины

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 23 января. Во время телефонного разговора 16 января министр обороны США Ллойд Остин и руководитель Минобороны Украины Рустем Умеров обсудили дату организации мероприятия. Руководитель Пентагона отметил, что США и в дальнейшем будут поддерживать украинский народ в борьбе против российской агрессии.

Предыдущее заседание в формате "Рамштайн" состоялось 22 ноября. Тогда Рустем Умеров назвал пять ключевых итогов, среди которых было обеспечение украинских городов дополнительными ПВО — один из приоритетов на эту зиму. Нидерланды подготовили 2 млрд евро на военную помощь Украине, а Эстония предоставила финансирование на деятельность ІТ-коалиции.

Напомним, президент Владимир Зеленский объяснил, что ждет военнообязанных мужчин в Украине. Он считает, что в отличие от России, где Кремль отправляет своих граждан на "мясные штурмы", Украина уважает права человека.