Будут пытаться двигаться колонами: активность ВС РФ на фронте растет, — DeepState (график)

По словам аналитиков, россияне продолжают накопление сил на многих участках. Количество боевых столкновений выросло.

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Активность российских войск по всей линии фронта постепенно увеличивается. Об этом вечером 17 января сообщили аналитики группы DeepState.

Сообщается, что, согласно данным от Генерального штаба Вооруженных сил Украины, количество боевых столкновений с россиянами растет после относительного спада на Новый год и российское Рождество.

Активность ВС РФ на фронте Фото: DeepState

По словам аналитиков, россияне продолжают накопление сил на многих участках. Поэтому стоит ожидать, что в ближайшее время ВС РФ начнут снова двигаться колоннами.

"В любом случае имеющиеся силы, средства и количество личного состава у врага угрожающие, поэтому бдительность терять нельзя", — отметили аналитики.

Ранее сообщалось, что новая гибридная система ПВО FrankenSAM впервые сбила "шахед". По информации спикера ВС ВСУ Юрия Игната, у Украины есть около пяти различных проектов ПВО в разработке, и все они уже развернуты на поле боя.

Кроме того, в ГУР отвергли стратегию "глухой обороны" на передовой. По словам представителя военной разведки Вадима Скибицкого, опыт 2023 года показал, что Украине необходимо развивать воздушную оборону, обеспечивать безопасность военно-промышленного комплекса и проводить контрнаступательные операции.