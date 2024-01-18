"Это невозможно": Данилов сомневается, что РФ изготовит 600 новых самолетов

По словам секретаря СНБО, у россиян уже прослеживается так называемый "каннибализм", когда они берут 2-3 самолета и из них собирают одну полноценную модель.

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В декабре глава Кремля Владимир Путин заявлял, что Россия до 2030 года якобы изготовит более тысячи самолетов, а глава правительства Михаил Мишустин недавно заявил о 600 единицах боевой авиации. Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал заявления российских властей в эфире телемарафона.

Данилов подчеркнул, что российский агрессор не сможет этого сделать.

"Если речь идет о детских самолетах, которые производятся для детей, то, конечно, они могут заменить те игрушки, которые сегодня получают из Китая, на детские самолеты. Ни о каких 600 самолетах не может идти речь, потому что это физически с учетом санкций, которые сейчас действуют против этой страны, невозможно. Они даже 10-20 не смогут сделать качественных", — заявил Данилов.

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Также по словам Данилова, у россиян уже прослеживается так называемый "каннибализм". Захватчики берут 2-3 самолета и из них собирают один. Ведь по-другому просто не имеют, где взять современные средства, чтобы ставить на современные самолеты.

"Это и авионика, и электроника, много других вещей, которые в России никогда не изготавливались и они не способны это производить, потому что не находятся в том развитии, в котором находятся цивилизованные страны мира", — пояснил Данилов.

Тем временем россияне рисуют "самолеты-приманки" на двух авиабазах, расположенных в 150 и 220 км от линии фронта. Именно с этих авиабаз взлетают самолеты и дроны ВС РФ.