"Це неможливо": Данілов сумнівається, що РФ виготовить 600 нових літаків

За словами секретаря РНБО, у росіян вже простежується так званий "канібалізм", коли вони беруть 2–3 літаки й з них збирають одну повноцінну модель.

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В грудні очільник Кремля Володимир Путін заявляв, що Росія до 2030 року нібито виготовить понад тисячу літаків, а голова уряду Михайло Мішустін нещодавно заявив про 600 одиниць бойової авіації. Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував заяви російської влади в ефірі телемарафону.

Данілов наголосив, що російський агресор не зможе цього зробити.

"Якщо йдеться про дитячі літаки, які виробляються для дітей, то, звичайно, вони можуть замінити ті іграшки, які сьогодні отримують з Китаю, на дитячі літаки. Ні про які 600 літаків не може йтися, тому що це фізично з урахуванням санкцій, які зараз діють проти цієї країни, неможливо. Вони навіть 10–20 не зможуть зробити якісних", — заявив Данілов.

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Також за словами Данілова, у росіян вже простежується так званий "канібалізм". Загарбники беруть 2–3 літаки й з них збирають один. Адже по-іншому просто не мають, де взяти сучасні засоби, щоб ставити на сучасні літаки.

"Це й авіоніка, і електроніка, багато інших речей, які в Росії ніколи не виготовлялися і вони не спроможні це виготовляти, тому що не перебувають у тому розвитку, в якому перебувають цивілізовані країни світу", — пояснив Данілов.

Тим часом росіяни малюють "літаки-приманки" на двох авіабазах, розташованих за 150 та 220 км від лінії фронту. Саме з цих авіабаз злітають літаки і дрони ЗС РФ.