Надо другой способ: что говорят Лубинец и Безуглая о мобилизации лиц с инвалидностью

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по нацбезопасности отмечает, что идея по мобилизации таких граждан связана с планами Минздрава ликвидировать МСЭК и группы инвалидности постепенно. Омбудсмен предостерегает коллег и предупреждает, что призыв таких украинцев может привести к нарушению международных обязательств.

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Уполномоченный по правам человека заявлял, что определенные пункты законопроекта о мобилизации нарушают Конституцию Украины. В частности у него есть замечания и к проекту по мобилизации лиц с третьей группой инвалидности. Об этом Дмитрий Лубинец рассказал в интервью для NV.

Что сказал Лубинец о мобилизации людей с 3 группой инвалидности

По его словам, в Украине есть отдельная конвенция ООН и законодательство, которые ратифицированы и регулируют соответствующие вопросы.

"Объяснение, которое я слышал на заседании комитета, что у нас очень много граждан Украины воспользовались незаконным правом и где-то через коррупционную составляющую получили справку о том, что они инвалиды третьей группы. На самом деле они не имеют права этим заниматься", — отмечает Лубинец.

Кроме того, Лубинец отметил, что вопросы должны возникать не к законодательству Украины, поэтому решить их на уровне закона нельзя. По его словам, соответствующую проблему нужно решать другим способом.

"Но вы не можете просто взять и нарушить наши международные обязательства. Опять же, я надеюсь, что все предостережения и замечания, которые я официально высказал, направил в профильный комитет, будут учтены. Жду окончательную редакцию", — добавляет уполномоченный по правам человека.

Комментарий Безуглой о замене групп инвалидности на перечень болезней

Народный депутат и заместитель председателя комитета Верховной Рады по национальной безопасности Марьяна Безуглая прокомментировала возможную замену группы инвалидности в законопроекте о рекрутинге, мобилизации и прохождении службы на перечень болезней. По ее словам, соответствующий вариант в Раде действительно рассматривали.

"Такой вариант действительно обсуждался: убрать группы инвалидности из закона и написать, что порядок определяется Кабмином. И тогда Кабмин будет определять, например, что онкобольные или больные туберкулезом не подлежат призыву, а часть лиц с третьей группой инвалидности подлежат", — заявила Безуглая.

Нардеп утверждает, что такие предложения поступили от Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который публично говорил об этом на брифинге. Впоследствии, как добавляет Безуглая, идею развил медицинский комитет Верховной Рады и Министерство здравоохранения.

Соответствующая идея, по словам нардепа, связана с тем, что Минздрав планирует ликвидировать МСЭК и группы инвалидности постепенно вообще. Безуглая отмечает, что это "вполне логично и соответствует мировой практике и снизит коррупционные риски".

"Пока это концепт, посмотрим, как проект перерегистрируют. Финального решения нет и я не решаю этот вопрос", — говорится в сообщении.

Напомним, 12 января президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно законопроекта о мобилизации. Гарант отметил, что законопроект о мобилизации должен быть справедливым.

Также Фокус писал о возможности мобилизации украинских нардепов. По состоянию на январь 2024 года в Верховной Раде работает 401 народный депутат, около 100 из них могут вступить в ряды Сил обороны.

Кроме того, Минобороны расширили перечень болезней, с которыми теперь могут призвать на фронт. Фокус разобрался, с какими заболеваниями все равно мобилизуют.