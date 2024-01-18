США потратили 10% оборонного бюджета, а уничтожено 50% вооружения РФ, — Кэмерон (видео)

Глава британского МИД обратился к частным компаниям, присутствовавшим в Давосе, с вопросами, остановили ли они бизнес и связи с Россией и какие инвестиции готовы вложить в восстановление Украины.

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США израсходовали всего 10% оборонного бюджета, которые помогли уничтожить 50% российского вооружения. Об этом заявил во время выступления на "Украинском завтраке" в Давосе 18 января министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

При этом он подчеркнул, что подобное удалось сделать "без единой утраченной американской жизни". И уточнил, что это отличный результат, если говорить об уменьшении военного потенциала России.

Он заметил, что настало время, когда надо немедленно объединить свои возможности помощи Украине, причем не только внедрять санкции, но и важно контролировать их, и даже более жестко.

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Кэмерон еще раз акцентировал внимание, что экономический потенциал партнеров Украины в 25 раз превышает экономику страны-агрессора.

"Необходимо правильно распорядиться этими ресурсами. Это позволит довести ситуацию до логического завершения", — высказал свое мнение британский министр.

Кэмерон также подчеркнул, что пакеты поддержки для Украины от ЕС и США являются ключевыми, если сравнивать их с помощью Великобритании.

"Российскому диктатору Путину следует показать, что Запад не устал и пересилить Запад не удастся", — констатировал он.

Кроме того, Кэмерон обратился к частным компаниям, которые присутствуют в Давосе, с вопросом, остановили ли они бизнес и связи с Россией. И, кроме того, — что они могут сделать для Украины, какие инвестиции вложить в ее восстановление.

Важно

Есть явные основания для использования замороженных активов РФ в пользу Украины, — Кэмерон

Напомним, что 14 января в Давосе состоялась четвертая встреча по украинской "формуле мира", в которой приняли участие советники по вопросам национальной безопасности и внешней политики.

Кроме того, Фокус писал, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках своего визита на Всемирный экономический форум в Давосе в Швейцарии.