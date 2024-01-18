США витратили 10% оборонного бюджету, а знищено 50% озброєння РФ, — Кемерон (відео)

Глава британського МЗС звернувся до приватних компаній, присутніх у Давосі, із запитаннями, чи зупинили вони бізнес і зв'язки з Росією і які інвестиції готові вкласти у відновлення України.

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США витратили лише 10% оборонного бюджету, які допомогли знищити 50% російського озброєння. Про це заявив під час виступу на "Українському сніданку" в Давосі 18 січня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон.

При цьому він підкреслив, що подібне вдалося зробити "без єдиного втраченого американського життя". І уточнив, що це чудовий результат, якщо говорити про зменшення військового потенціалу Росії.

Він зауважив, що настав час, коли треба негайно об'єднати свої можливості допомоги Україні, причому не тільки впроваджувати санкції, а й важливо контролювати їх, і навіть більш жорстко.

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Кемерон ще раз акцентував увагу, що економічний потенціал партнерів України у 25 разів перевищує економіку країни-агресора.

"Необхідно правильно розпорядитися цими ресурсами. Це дасть змогу довести ситуацію до логічного завершення", — висловив свою думку британський міністр.

Кемерон також підкреслив, що пакети підтримки для України від ЄС і США є ключовими, якщо порівнювати їх із допомогою Великої Британії.

"Російському диктатору Путіну слід показати, що Захід не втомився і пересилити Захід не вдасться", — констатував він.

Крім того, Кемерон звернувся до приватних компаній, які присутні в Давосі, із запитанням, чи зупинили вони бізнес і зв'язки з Росією. І, крім того, — що вони можуть зробити для України, які інвестиції вкласти в її відновлення.

Важливо

Є явні підстави для використання заморожених активів РФ на користь України, — Кемерон

Нагадаємо, що 14 січня в Давосі відбулася четверта зустріч щодо української "формули миру", в якій узяли участь радники з питань національної безпеки та зовнішньої політики.

Крім того, Фокус писав, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у межах свого візиту на Всесвітній економічний форум у Давосі в Швейцарії.