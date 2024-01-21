К ударам по нефтяному терминалу и пороховому заводу в РФ причастно ГУР, — Financial Times

Как пишут журналисты, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, разведка продолжит выполнять свои спецоперации, как и раньше.

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Украинская разведка часто осуществляет атаки как на временно оккупированной территории РФ, так и в самой России. В частности, ГУР причастно к недавней атаке на нефтяной терминал и пороховой завод в РФ. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что только на этой неделе разведка нанесла удар беспилотниками по нефтяному терминалу в Санкт-Петербурге, пороховому заводу и нефтебазе в Брянской области.

"Такая дерзкая тактика порой раздражает западных сторонников Украины. Некоторые опасаются, что она спровоцирует жестокий и, возможно, даже ядерный ответ со стороны российского президента Владимира Путина. Главу разведки не волнуют такие опасения, и он обещает продолжать работать в глубине России, чтобы саботировать военную машину Путина", — пишут журналисты.

Между тем, сам Кирилл Буданов заявляет, что украинская разведка и в дальнейшем будет продолжать делать то, что делала.

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Удары по объектам в РФ

19 января российские медиа сообщили, что в Котовске был атакован Тамбовский пороховой завод. Отмечалось, что целью был цех, где смешивают продукцию. Беспилотник якобы упал возле одного из зданий предприятия, а его обнаружили работники, которые работали в ночную смену. Работников завода эвакуировали и на место вызвали саперов.

Также 19 января в России заявляли об атаке беспилотников на город Клинцы. По словам губернатора области Александра Богомаза, был сброс боеприпаса на нефтебазу. Представитель ГУР Андрей Юсов объяснял, что с нефтебазы в Клинцах поставлялись горюче-смазочные материалы для российских военных.

Повреждение объекта срывает графики поставок и добавляет большие возможности для маневра украинским военным.

18 января в Минобороны РФ заявляли о сбитии одного беспилотника над Московской областью и перехвате еще одного БПЛА над Ленинградской областью. Российские Telegram-каналы писали о попытке атаки на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге.

Напомним, как сообщают журналисты, в Смоленской области был атакован авиаремонтный завод. Предположительно, что за атакой стоит украинская разведка. В этой же области есть авиационный завод, который осенью прошлого рака также был атакован.

Как рассказывал военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке, такие атаки на российские объекты могут настроить жителей России против Владимира Путина. Кроме того, ситуация в РФ может ухудшиться. Причиной этому являются беспилотники с реактивным двигателем, которые недавно представили в Украине. В частности, российской противовоздушной обороне будет сложнее их сбивать и они смогут долетать до целей быстрее.