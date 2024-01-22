Работа дронов ВСУ: в Луганской области россияне потеряли редкую спецмашину ЗСА-Т (видео)

По словам журналистов, бронемашину ВС РФ использовали для вывоза своих раненых с передовых позиций.

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В Луганской области украинские военные 63 ОМБр обезвредили редкую санитарную бронемашину тактического звена ЗСА-Т. Об этом сообщает портал "Мілітарний".

Сообщается, что на эту бронемашину специального назначения военным пришлось расходовать несколько ударных БПЛА.

Как рассказали военные, это была особая цель.

Издание пишет, что бронемашину ЗСА-Т (шифр "Линза") ВС РФ использовали для вывоза своих раненых с передовых позиций. В России такие машины начали разрабатывать еще в 2016 году по заказу Министерства обороны.

"Проект с обозначением ЗСА-Т предусматривал разработку медицинского транспортера для эвакуации раненых и пострадавших с поля или из других районов. Также россияне заказали машину ЗСА-П – подвижный медицинский пункт батальона для оказания помощи в ближнем тылу", — сказано в материале.

По словам журналистов, снабжение серийных ЗСА "Линза" в российскую армию началось в 2021 году. Минобороны РФ объявило о заключении контракта на 56 машин.

"Для эвакуации раненых и пострадавших с переднего края и оказания им первой помощи необходимы особые образцы техники. Однако российская бронемашина на этот раз не справилась со своей задачей и была обезврежена в Луганской области возле населенного пункта Диброва", — пишет издание.

Также опубликовано видео поражения машины дронами.

ВСУ поразили дронами ЗСА-Т

Ранее сообщалось, что в ВСУ показали один из крупнейших штурмов Авдеевки. Бойцы 110-й ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко показали кадры одного из крупнейших вражеских штурмов, который состоялся в конце октября 2023 года.