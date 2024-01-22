Мужчина из Николаева уклонился от службы, потому что посещает собрания "Свидетелей Иеговы": как его наказали

В приговоре суда подчеркнули, что подозреваемый не является прихожанином религиозной организации. Военнообязанного признали виновным и приговорили к 3 годам лишения свободы.

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В Хмельницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку и отказался от прохождения военной службы, потому что посещает собрания "Свидетелей Иеговы". Об этом говорится в приговоре Дунаевецкого районного суда Хмельницкой области от 18 января.

По данным суда, уроженца города Николаев признали годным к службе в армии. 6 мая 2023 года ему пытались вручить повестку для отправки в воинскую часть, однако от ее получения он отказался.

"Он знал и понимал, что 11 мая 2023 года в 15:00 часов ему нужно было явиться для прохождения военной службы в связи с призывом по мобилизации, но не явился по вызову", — говорится в сообщении.

На суде военнообязанный заявил, что преступность своих действий осознает, однако категорически отказывается от прохождения военной службы по мобилизации из-за религиозных убеждений.

"Он осознает, что в связи с широкомасштабной вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины на территории Украины объявлена всеобщая мобилизация. Однако, он категорически отказывается от прохождения военной службы по мобилизации и отправки в воинскую часть. Он посещает собрания религиозной организации "Религиозный Центр Свидетелей Иеговы в Украине", по религиозным убеждениям категорически отказывается от призыва на военную службу", — отмечают в приговоре.

На судебном заседании свидетель пояснил, что подозреваемый от 3 мая 2023 года посещает собрания "Свидетелей Иеговы", хотя и не является прихожанином этой религиозной организации.

Суд признал мужчину виновным по ст.336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы. Соответствующий приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда. Фото: Единый государственный реестр судебных решений

Напомним, ранее Фокус со ссылкой на приговор Конотопского горрайонного суда Сумской области сообщил, что украинец уклонился от мобилизации, потому что не согласился с заключением медкомиссии относительно своего состояния здоровья. Впоследствии он сам признался, что последний раз был у врача 20 лет назад.