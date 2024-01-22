Чоловік з Миколаєва ухилився від служби, бо відвідує зібрання "Свідків Єгови": як його покарали

У вироку суду підкреслили, що підозрюваний не є прихожанином релігійної організації. Військовозобовʼязаного визнали винним та засудили до 3 років позбавлення волі.

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У Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку та відмовився від проходження військової служби, бо відвідує зібрання "Свідків Єгови". Про це йдеться у вироку Дунаєвецького районного суду Хмельницької області від 18 січня.

За даними суду, уродженця міста Миколаїв визнали придатним до служби у армії. 6 травня 2023 року йому намагались вручити повістку для відправлення до військової частини, однак від її отримання він відмовився.

"Він знав та розумів, що 11 травня 2023 року о 15:00 годині йому потрібно було зʼявитись для проходження військової служби у звʼязку з призовом за мобілізацією, але не зʼявився за викликом", — йдеться у повідомленні.

На суді військовозобов’язаний заявив, що злочинність своїх дій усвідомлює, проте категорично відмовляється від проходження військової служби за мобілізацією через релігійні переконання.

"Він усвідомлює, що у звʼязку з широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України на території України оголошено загальну мобілізацію. Проте, він категорично відмовляється від проходження військової служби за мобілізацією та відправлення у військову частину. Він відвідує збори релігійної організації "Релігійний Центр Свідків Єгови в Україні", за релігійними переконаннями категорично відмовляється від призову на військову службу", — зазначають у вироку.

На судовому засіданні свідок пояснив, що підозрюваний від 3 травня 2023 року відвідує зібрання "Свідків Єгови", хоча і не є прихожанином цієї релігійної організації.

Суд визнав чоловіка винним за ст.336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі. Відповідний вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, раніше Фокус з посиланням на вирок Конотопського міськрайонного суду Сумської області повідомив, що українець ухилився від мобілізації, бо не погодився з висновком медкомісії щодо свого стану здоров’я. Згодом він сам зізнався, що востаннє був у лікаря 20 років тому.