Погибшие, травмированные и разрушения: в МВД рассказали о последствиях утреннего обстрела Украины (фото)

Российские ракеты убили по меньшей мере 5 человек, повреждены несколько многоэтажек в городах. В Харькове продолжается спасательная операция, поскольку под завалами находятся люди.

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Утром 23 января ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Взрывы раздавались в Киеве и Киевской области, Харькове, Павлограде. О последствиях вражеской атаки рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Данные о последствиях атаки по состоянию на 8:45 23 января.

Последствия ракетной атаки по Киеву

В результате ракетного удара в Киеве произошло несколько возгораний. Пожары возникли в Печерском, Святошинском и Соломенском районах. Один человек погиб. Есть раненые среди гражданских лиц.

Повреждения получили две многоэтажки, частное здание, автомобили.

Последствия ракетной атаки по Киевской области

В Киевской области зафиксированы попадания в Бучанском районе. Повреждения получили 2 многоквартирных дома, частный дом, хозяйственные постройки и автомобили. Пострадали три человека.

Последствия ракетной атаки по Павлограду

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Павлоград Днепропетровской области. В результате атаки по городу один человек погиб, один — травмирован.

Последствия ракетной атаки по Харькову

В Харькове оккупанты попали в два многоэтажных дома. По предварительным данным, три человека погибли, еще около 30 пострадали. Спасатели обследуют поврежденные здания, разбирают завалы. На местах работают психологи. Следователи полиции тщательно фиксируют эти преступления.

"Очередная атака террористов, которая унесла жизни и оставила сотни людей без жилья. Вот настоящие намерения России: ежедневный террор гражданских", — отметил Клименко.

Напомним, утром 23 января российские военные атаковали мирные города Украины баллистическими и крылатыми ракетами. В результате в Киеве есть разрушения и пострадавшие.

Ранее Фокус подробно писал о последствиях обстрелов Киева.