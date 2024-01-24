Российский Ил-76 упал на землю после взрыва в воздухе, — аналитик BILD

Журналист обратил внимание, что местные жители услышали гул в небе и смогли снять катастрофу на видео. Фюзеляж начал разваливаться перед падением, а кабина отваливаться от остального самолета.

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Самолет Ил-76, который упал в Белгородской области РФ 24 января, взорвался еще в воздухе. Об этом сделал вывод аналитик немецкого издания BILD Юлиан Рёпке, проанализировав видео падения борта.

Журналист сам пилотирует небольшие самолеты как летчик-любитель.

"Ил-76 российских ВВС разбился и взорвался в Белгородской области, недалеко от границы с Украиной, вспыхнув после взрыва уже в воздухе и начав разваливаться на части. Российские и украинские источники теперь сообщают, что Ил-76 был сбит. Невозможно иначе объяснить, почему местные жители услышали что-то громкое в небе, достали мобильные телефоны и смогли снять катастрофу на видео. Если я правильно вижу, фюзеляж разваливается перед падением, а кабина отваливается от остального самолета. Чтобы такое случилось, должен был произойти сильный взрыв в воздухе", — пишет Рёпке.

На данный момент украинская сторона не предоставила официального комментария по поводу того, причастны ли ВСУ к падению российского самолета на Белгородщине.

Минобороны РФ заявило, что самолет перевозил украинских военнопленных для обмена, и его сбили ВСУ с применением западного вооружения.

В Белгородской области упал самолет Ил-76 РФ: что известно

В Белгородской области России 24 января упал военно-транспортный самолет Ил-76. По данным российских журналистов, самолет мог потерпеть крушение в районе хутора Кривого. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на месте работают спасатели и следственно-оперативная группа полиции.

В Минобороны РФ заявили, что на борту военно-транспортного самолета Ил-76 могли находиться 65 украинских военнопленных . Также на борту уничтоженного самолета находились шестеро членов экипажа и еще трое сопровождающих.

Ил-76 упал в 5-6 километрах от села Яблоневое в Корочанском районе Белгородской области РФ. Это в 86 км от Харьковской области. Ряд Telegram-каналов публикуют кадры с места происшествия и утверждают, что в результате падения самолета все члены экипажа погибли.