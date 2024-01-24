Вернули 2 828 человек: в Координационном штабе рассказали, сколько украинцев в плену в РФ

По словам представителя штаба Юрия Таранюка, за время российской агрессии было проведено 49 обменов, однако большая часть наших граждан все еще в руках противника. Среди них есть и гражданские.

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В плену у Российской Федерации до сих пор находятся более 8 тысяч украинцев. Среди них в том числе есть и гражданские лица. Об этом во время заседания Совета по вопросам прав человека, гендерного равенства и многообразия при МИД Украины заявил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юрий Таранюк, передает "Укринформ".

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По его словам, за время российской агрессии с противников было согласовано и проведено 49 обменов пленными. В результате 2 681 военных вернулись обратно на родину. Также среди них были и мирные граждане — 147.

"Цель Координационного штаба — вернуть в Украину всех и каждого из российского плена. Это касается и гражданских, и военнопленных. Сейчас проведено 49 обменов и возвращено домой 2 828 человек, из них 2 681 — военный. Возвращено и 147 гражданских лиц. В плену сейчас находятся более 8 тысяч человек, это где мы знаем, что это плен. И из этого числа более 1 600 человек — гражданские", — заявил Юрий Таранюк.

Примечательно, что речь идет о тех людях, которые официально подтверждены. Еще десятки тысяч людей, среди которых гражданские и военнослужащие, продолжают в Координационном штабе, находятся в статусе "без вести пропавших". Их продолжают искать.

Также есть стойкая тенденция у России в нарушении всех норм гуманитарного права. Они не сообщают и не фиксируют ничего, что касается состояния пленных.

"Соответственно, из тех десятков тысяч людей, которые (находятся — ред.) в состоянии без вести пропавших, огромная часть на самом деле это также плен", — продолжил Юрий Таранюк.

Напомним, что предыдущий обмен пленными состоялся в начале года. 3 января на родину вернулось 230 граждан. Перед этим был перерыв в более чем полгода — россияне с августа 2023 года постоянно срывали переговоры.