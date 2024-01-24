Повернули 2 828 осіб: у Координаційному штабі розповіли, скільки українців у полоні в РФ

За словами представника штабу Юрія Таранюка, за час російської агресії було проведено 49 обмінів, однак більша частина наших громадян все ще в руках противника. Серед них є і цивільні.

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У полоні в Російської Федерації досі перебувають понад 8 тисяч українців. Серед них зокрема є й цивільні особи. Про це під час засідання Ради з питань прав людини, гендерної рівності та різноманіття при МЗС України заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк, передає "Укрінформ".

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За його словами, за час російської агресії з противників було погоджено та проведено 49 обмінів полоненими. У результаті 2 681 військових повернулися назад на Батьківщину. Також серед них були й мирні громадяни — 147.

"Мета Координаційного штабу — повернути в Україну всіх і кожного з російського полону. Це стосується і цивільних, і військовополонених. Наразі проведено 49 обмінів і повернуто додому 2 828 осіб, з них 2 681 — військовий. Повернуто і 147 цивільних осіб. У полоні зараз перебувають понад 8 тисяч осіб, це де ми знаємо, що це полон. І з цього числа понад 1 600 осіб — цивільні", — заявив Юрій Таранюк.

Примітно, що йдеться про тих людей, які офіційно підтверджені. Ще десятки тисяч людей, серед яких цивільні та військовослужбовці, продовжують у Координаційному штабі, перебувають у статусі "безвісти зниклих". Їх продовжують шукати.

Також є стійка тенденція у Росії в порушенні всіх норм гуманітарного права. Вони не повідомляють і не фіксують нічого, що стосується стану полонених.

"Відповідно, з тих десятків тисяч людей, які (перебувають — ред.) у стані безвісти зниклих, величезна частина насправді це також полон", — продовжив Юрій Таранюк.

Нагадаємо, що попередній обмін полоненими відбувся на початку року. 3 січня на батьківщину повернулося 230 громадян. Перед цим була перерва у понад пів року — росіяни з серпня 2023 року постійно зривали переговори.