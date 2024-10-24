Фігурант справи про вбивство Дугіної потрапив у полон до ЗСУ і розповів, чи причетна Україна до злочину

Як розповів в інтерв'ю Золкіну Сучков, ніякого стосунку до скоєного злочину проти Дугіної він не має, хоча в РФ його звинуватили у підробленні реєстрації машини, на якій їздила підозрювана громадянка України Наталія Вовк.

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Фігурант справи про вбивство доньки ідеолога "руського міра" Олександра Дугіна Дар'ї Дугіної Олександр Сучков потрапив до українського полону. Про це стало відомо завдяки інтерв'ю українського журналіста Володимира Золкіна з полоненим РФ.

Полонений Сучков, якого у цій справі було засуджено до 3,5 років, свій термін не відсидів. Він підписав контракт із Міноборони РФ і вирушив на війну проти України. Зрештою, під час виконання бойового завдання він "заблукав" і потрапив у полон до бійців ЗСУ.

Сучков зізнався, що багато років промишляв тим, що виготовляв фальшиві довідки і грамоти, які не мають юридичної сили, але допомагали людям влаштуватися за кордоном і називає свої дії "легкою антизаконною діяльністю". Він займався графічною частиною таких документів, а решту — робили інші люди. Влітку 2023 року він отримав заявку на виготовлення документа щодо реєстрації транспортного засобу, що він зробив і відправив "на узгодження". Після підтвердження він кинув підготовлений документ замовнику і на тому його справа закінчилася. Він не знає, кому виготовляв документ, і як він мав би використовуватися.

"Сам сервіс, до якого мене приєднали, існував уже кілька років. Часто документи замовляли ті, кому треба було легалізувати. Багато було замовлень від українців", — розповів він.

Як розповів в інтерв'ю Золкіну Сучков, жодного стосунку до скоєного злочину проти Дугіної він не має, хоча в РФ його звинуватили у підробленні реєстрації машини, на якій їздила підозрювана громадянка України Наталія Вовк, і засудили до 3,5 року ув'язнення. За версією слідства, разом зі своїм спільником Андрієм Кузнєцовим Сучков виготовив українське свідоцтво про реєстрацію на машину Mini Cooper, яку потім орендувала головна підозрювана.

Окупант також заперечив поширені російською пропагандою заяви про те, що до вбивства Дугіної причетні українські спецслужби. Сучков заявив, що не вірить у це, оскільки якби це було так, то підозрювану без проблем забезпечили б потрібними документами, а його послуги б нікому не знадобилися.

"Навіщо громадянці України фальшивий український документ, якщо її відправляли українські спецслужби?" — зазначив полонений окупант.

Нагадаємо, що журналісти газети The Washington Post 23 жовтня заявили, що СБУ причетна до ліквідації російської пропагандистки Дар'ї Дугіної. Її, як йдеться у статі, ліквідували завдяки вибухівці, яку перевезли в клітці для тварин. Детонація пристрою відбулася 20 серпня 2022 року неподалік від Москви у позашляховику, за кермом якого перебувала Дугіна.

25 квітня Басманний суд Москви заочно заарештував українця Богдана Циганенка. За версією слідства РФ, він причетний до вбивства пропагандистки Дар'ї Дугіної.