Фигурант дела об убийстве Дугиной попал в плен к ВСУ и рассказал, причастна ли Украина к преступлению

Как рассказал в интервью Золкину Сучков, никакого отношения к совершенному преступлению против Дугиной он не имеет, хотя в РФ его обвинили в подделке регистрации машины, на которой ездила подозреваемая гражданка Украины Наталья Вовк.

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Фигурант дела об убийстве дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи Дугиной Александр Сучков попал в украинский плен. Об этом стало известно благодаря интервью украинского журналиста Владимира Золкина с пленным РФ.

Пленный Сучков, который по этому делу был приговорен к 3,5 годам, свой срок не отсидел. Он подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на войну против Украины. В конце концов во время выполнения боевого задания он "заблудился" и попал в плен к бойцам ВСУ.

Сучков признался, что много лет промышлял тем, что изготавливал фальшивые справки и грамоты, которые не имеют юридическую силу, но помогали людям устроиться за границей и называет свои действия "легкой антизаконной деятельностью". Он занимался графической частью таких документов, а остальное — делали другие люди. Летом 2023 года он получил заявку на изготовление документа по регистрации транспортного средства, что он сделал и отправил "на согласование". После подтверждения он бросил подготовленный документ заказчику и на том его дело закончилось. Он не знает, кому изготавливал документ, и как он должен был бы использоваться.

"Сам сервис, к которому меня присоединили, существовал уже несколько лет. Часто документы заказывали те, кому надо было легализоваться. Много было заказов от украинцев", — рассказал он.

Как рассказал в интервью Золкину Сучков, никакого отношения к совершенному преступлению против Дугиной он не имеет, хотя в РФ его обвинили в подделке регистрации машины, на которой ездила подозреваемая гражданка Украины Наталья Вовк, и приговорили к 3,5 годам заключения. По версии следствия, вместе со своим подельником Андреем Кузнецовым Сучков изготовил украинское свидетельство о регистрации на машину Mini Cooper, которую потом арендовала главная подозреваемая.

Оккупант также опроверг распространенные российской пропагандой заявления о том, что к убийству Дугиной причастны украинские спецслужбы. Сучков заявил, что не верит в это, поскольку если бы это было так, то подозреваемую без проблем обеспечили бы нужными документами, а его услуги бы никому не понадобились.

"Зачем гражданке Украины фальшивый украинский документ, если ее отправляли украинские спецслужбы?" — отметил пленный оккупант.

Напомним, что журналисты газеты The Washington Post 23 октября заявили, что СБУ причастна к ликвидации российской пропагандистки Дарьи Дугиной. Ее, как говорится в статье, ликвидировали благодаря взрывчатке, которую перевезли в клетке для животных. Детонация устройства произошла 20 августа 2022 года неподалеку от Москвы во внедорожнике, за рулем которого находилась Дугина.

25 апреля Басманный суд Москвы заочно арестовал украинца Богдана Цыганенко. По версии следствия РФ, он причастен к убийству пропагандистки Дарьи Дугиной.