Для слежки за КНДР: Южная Корея будет производить дроны-шпионы

В Администрации программы оборонных закупок заявили, что беспилотник поможет южнокорейским военным в наблюдении и разведке.

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Южная Корея начала производство беспилотных летательных аппаратов средней высоты с целью укрепления военного наблюдения над Северной Кореей. Этот шаг был предпринят в контексте заявлений лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, в которых он обозначил Южную Корею как "главного врага" страны и заявил, что "не собирается избегать военного конфликта". Об этом сообщило государственное агентство по закупкам, передаетт Yonhap.

В декабре прошлого года Администрация программы оборонных закупок (DAPA) заключила соглашение о разработке передовых разведывательных беспилотных летательных аппаратов к 2028 году на общую сумму 353,6 миллиона долларов. Крупнейшая авиакомпания Южной Кореи, а также два оборонных предприятия LIG Nex1 и Hanwha Systems были выбраны в качестве подрядчиков для выполнения этого проекта.

В 2008 году Государственное Агентство оборонного развития запустило проект MUAV и успешно завершило его разработку в 2022 году.

По данным источника, разведывательный беспилотный летательный аппарат обладает возможностью подниматься на высоту 10-12 километров и проводить съемку с высоким разрешением на расстоянии более 100 километров. Его габариты включают длину 13 метров, высоту 3 метра и размах крыльев 25 метров.

В рамках заявления от DAPA отмечено, что беспилотный летательный аппарат, выступающий в роли разведывательного шпиона, будет оказывать поддержку в проведении наблюдения и разведывательных операций для Южнокорейских военных.

Напомним, что 18 января глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что необходимо вписать в конституцию Южную Корею как "враждебное государство №1".

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