"Помилования уже нет": завербованных в тюрьмах россиян не отпустят до конца войны, — BBC

Родственники завербованных делятся, что теперь оккупанты получают просто условное освобождение, а контракты на службу продлеваются автоматически. У них такие же права, как и у обычных мобилизованных.

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Уже полтора года Россия отправляет воевать в Украину заключенных граждан. Если раньше им нужно было отслужить полгода, то сейчас их никто уже не отпустит до конца конфликта. Об этом пишет BBC.

В материале отмечается, что ранее граждан из тюрьмы заманивали перспективой помилования и снятия судимости. Им необходимо было подписать контракт на несколько месяцев, после чего они якобы могли быть свободны. Сейчас эта практика ушла в прошлое и заключенным дарят лишь условное освобождение, а служба продлится до конца войны.

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Россияне рассказывают, что у тех, кого забрали на фронт в октябре, в справке стоит условное освобождение, а не помилование. Соответственно, никто их не отпустит.

"Вас по документам освобождают условно. Все ровно как у контрактников, но помилования уже нет и служите до конца СВО", — говорится в сообщении.

Примечательно, что вербовкой заключенных с лета 2022 года занимался бывший глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, а после его вероятной гибели к делу подключилось Министерство обороны. Теперь же, как отмечают в издании, этим занимаются исключительно военные.

Основную часть завербованных заключенных объединяли в спецроты с общим названием "Шторм Z", однако с сентября прошлого года их начали записывать в подразделения "Шторм V", заметили журналисты. Разбросаны они по всей линии фронта — от Бахмута до Запорожской области.

Одна из жительниц Забайкальского края анонимно рассказала, что ее мужа в начале осени так завербовали. При этом она отказалась называть статью, за которую тот отбывал наказание.

"Но статья тяжелая. В феврале этого года было бы 15 лет, как он сидит, оставалось еще четыре года. В колонии условия были нормальные, можно было бы сидеть и дальше, но это [отправка на фронт] был наш с ним выбор. У нас других вариантов не было, чтобы быстрее вернуться домой", — рассказывает женщина.

При этом, контракт у него не на полгода, а целый год. По его истечению он будет автоматически продлен, то есть домой вернуться завербованный не сможет.

Другие родственники оккупантов, которые воюют в "Шторм V", также делятся, что заключенным придется оставаться на фронте до конца войны. Это объясняется указом президента России Владимира Путина от сентября 2022 года. Он фактически запретил разрывать контракты с военнослужащими, даже если они закончатся. Действует такое правило на время проведения частичной мобилизации, которая официально не заканчивалась.

"Теперь российские заключенные воюют на тех же условиях, что и обычные контрактники и, например, мобилизованные, которым тоже не позволят вернуться домой до конца войны", — говорится в сообщении.

Напомним, 12 января сообщалось, что большинство пленных, которые вернулись в Россию во время последнего обмена, — экс-заключенные. По информации журналистов, 73% военнопленных, которых забрала Россия, бывшие жители колоний, осужденные за убийства, похищения людей и другие особо тяжкие преступления. Утверждается, что Украина была готова обменять больше контрактников и мобилизованных.

13 января появилась информация, что власти РФ специально отключают отопление в тюрьмах, чтобы россияне чаще соглашались воевать в Украине. По словам основательницы проекта "Русь Сидящая" Ольги Романовой, в российских тюрьмах все чаще вербуют женщин-заключенных. По ее данным, сейчас в Украине воюют около 1000 россиянок.