"Помилування вже немає": завербованих у в'язницях росіян не відпустять до кінця війни, — BBC

Родичі завербованих діляться, що тепер окупанти отримують просто умовне звільнення, а контракти на службу продовжуються автоматично. У них такі ж права, як і у звичайних мобілізованих.

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Уже півтора року Росія відправляє воювати в Україну ув'язнених громадян. Якщо раніше їм потрібно було відслужити півроку, то зараз їх ніхто вже не відпустить до кінця конфлікту. Про це пише BBC.

У матеріалі наголошується, що раніше громадян із в'язниці заманювали перспективою помилування і зняття судимості. Їм необхідно було підписати контракт на кілька місяців, після чого вони нібито могли бути вільні. Нині ця практика відійшла в минуле й ув'язненим дарують лише умовне звільнення, а служба триватиме до кінця війни.

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Росіяни розповідають, що в тих, кого забрали на фронт у жовтні, у довідці стоїть умовне звільнення, а не помилування. Відповідно, ніхто їх не відпустить.

"Вас за документами звільняють умовно. Усе рівно як у контрактників, але помилування вже немає, і служите до кінця СВО", — ідеться в повідомленні.

Примітно, що вербуванням ув'язнених з літа 2022 року займався колишній глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, а після його ймовірної загибелі до справи долучилося Міністерство оборони. Тепер же, як зазначають у виданні, цим займаються виключно військові.

Основну частину завербованих ув'язнених об'єднували у спецроти із загальною назвою "Шторм Z", проте з вересня минулого року їх почали записувати до підрозділів "Шторм V", помітили журналісти. Розкидані вони по всій лінії фронту — від Бахмута до Запорізької області.

Одна з мешканок Забайкальського краю анонімно розповіла, що її чоловіка на початку осені так завербували. При цьому вона відмовилася називати статтю, за яку той відбував покарання.

"Але стаття важка. У лютому цього року було б 15 років, як він сидить, залишалося ще чотири роки. У колонії умови були нормальні, можна було б сидіти й далі, але це [відправлення на фронт] був наш із ним вибір. У нас інших варіантів не було, щоб швидше повернутися додому", — розповідає жінка.

При цьому, контракт у нього не на півроку, а цілий рік. Після його закінчення він буде автоматично продовжений, тобто додому повернутися завербований не зможе.

Інші родичі окупантів, які воюють у "Шторм V", також діляться, що ув'язненим доведеться залишатися на фронті до кінця війни. Це пояснюється указом президента Росії Володимира Путіна від вересня 2022 року. Він фактично заборонив розривати контракти з військовослужбовцями, навіть якщо вони закінчаться. Діє таке правило на час проведення часткової мобілізації, яка офіційно не закінчувалася.

"Тепер російські ув'язнені воюють на тих самих умовах, що й звичайні контрактники та, наприклад, мобілізовані, яким теж не дозволять повернутися додому до кінця війни", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 січня повідомлялося, що більшість полонених, які повернулися до Росії під час останнього обміну, — екс-ув'язнені. За інформацією журналістів, 73% військовополонених, яких забрала Росія, колишні мешканці колоній, засуджені за вбивства, викрадення людей та інші особливо тяжкі злочини. Стверджується, що Україна була готова обміняти більше контрактників і мобілізованих.

13 січня з'явилася інформація, що влада РФ спеціально відключає опалення у в'язницях, щоб росіяни частіше погоджувалися воювати в Україні. За словами засновниці проекту "Русь Сидящая" Ольги Романової, у російських в'язницях дедалі частіше вербують жінок-ув'язнених. За її даними, зараз в Україні воюють близько 1000 росіянок.