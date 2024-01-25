Ил-76 в Белгородской области был сбит ракетой класса "земля-воздух", — BBC

Несколько военных экспертов осмотрели фото повреждений военно-транспортного самолета Ил-76, который упал под Белгородом. По их мнению, схема повреждений соответствует боеголовке HE-FRAG, которая очень распространена на ракетах класса "земля-воздух".

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Новые фото Ил-76 указывают на то, что он был сбит ракетой класса "земля-воздух". Об этом пишет BBC со ссылкой на своих военных экспертов.

Отмечается, что несколько военных экспертов осмотрели фото повреждений военно-транспортного самолета Ил-76, который упал под Белгородом и обнаружили отверстия от попаданий по бокам самолета. По мнению экспертов, это указывает на то, что самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух".

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Катастрофа Ил-76 в России: что на самом деле произошло и были ли пленные украинцы на борту

"Схема повреждений соответствует боеголовке HE-FRAG, которая очень распространена на ракетах класса "земля-воздух". Об этом свидетельствуют десятки отверстий разного размера, образовавшихся от обломков, повредивших фюзеляж в результате взрыва боеголовки", — говорит Кристофер Петров, эксперт по наземной противовоздушной обороне компании Janes, которая занимается военной разведкой.

Другой эксперт — Андрес Ганнон, доцент Университета Вандербильта, который специализируется на безопасности, подтвердил слова своего коллеги, но также не исключает версию о повреждении минометными минами.

"На основе видимых нами повреждений нельзя исключать поражение реактивными снарядами или минометными минами, но было бы очень сложно поразить самолет, который летит этими неуправляемыми боеприпасами. Скорее всего, речь идет о ракете класса "земля-воздух", но какой конкретно трудно сказать", — пояснил Андрес Ганнон.

По мнению еще двух экспертов, обломки бесспорно указывают на то, что самолет был сбит, однако делать однозначные выводы о типе использованного снаряда на основе изображений пока рано.

Катастрофа Ил-76 в Белгородской области

Военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ потерпел 24 января крушение на территории Белгородской области. Российские СМИ утверждали, что на борту якобы находились украинские военнопленные, которых перевозили именно в регион для обмена.

В ГУР Минобороны заявили, что на борту сбитого российского самолета Ил-76 должны были лететь несколько высокопоставленных чиновников из военного руководства РФ, но в последний момент они не сели на борт.

Генерал-майор СБУ отверг версию российских оккупантов относительно падения Ил-76. Виктор Ягун обратил внимание на тот факт, что в авиакатастрофе разбился Ил-76, который недавно отправляли за границу за определенным грузом.

Российский борт упал в 86 километрах от украинской границы в Белгородской области. Его могли поразить с помощью вооружения американского производства, рассказали французские журналисты.