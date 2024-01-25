Іл-76 в Бєлгородській області було збито ракетою класу "земля-повітря", — BBC

Кілька військових експертів оглянули фото пошкоджень військово-транспортного літака Іл-76, який впав під Бєлгородом. На їхню думку, схема пошкоджень відповідає боєголовці HE-FRAG, яка дуже поширена на ракетах класу "земля-повітря".

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Нові фото Іл-76 вказують на те, що його було збито ракетою класу "земля-повітря". Про це пише BBC з посиланням на своїх військових експертів.

Зазначається, що кілька військових експертів оглянули фото пошкоджень військово-транспортного літака Іл-76, який впав під Бєлгородом і виявили отвори від влучань з боків літака. На думку експертів, це вказує на те, що літак був збитий ракетою класу "земля-повітря".

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Катастрофа Іл-76 в Росії: що насправді сталося та чи були полонені українці на борту

"Схема пошкоджень відповідає боєголовці HE-FRAG, яка дуже поширена на ракетах класу "земля-повітря". Про це свідчать десятки отворів різного розміру, що утворилися від уламків, що пошкодили фюзеляж внаслідок вибуху боєголовки", — каже Крістофер Петров, експерт із наземної протиповітряної оборони компанії Janes, яка займається військовою розвідкою.

Інший експерт — Андрес Ганнон, доцент Університету Вандербільта, який спеціалізується на безпеці, підтвердив слова свого колеги, але також не виключає версію про пошкодження мінометними мінами.

"На основі видимих нами пошкоджень не можна виключати поразку реактивними снарядами або мінометними мінами, але було б дуже складно уразити літак, який летить цими некерованими боєприпасами. Радше за все, йдеться про ракету класу "земля-повітря", але якій конкретно важко сказати", — пояснив Андрес Ганнон.

На думку ще двох експертів, уламки безперечно вказують на те, що літак був збитий, проте робити однозначні висновки про тип використаного снаряда на основі зображень поки що зарано.

Катастрофа Іл-76 у Бєлгородській області

Військово-транспортний літак Іл-76 ВКС РФ зазнав 24 січня аварії на території Бєлгородської області. Російські ЗМІ стверджували, що на борту нібито перебували українські військовополонені, яких перевозили саме в регіон для обміну.

У ГУР Міноборони заявили, що на борту збитого російського літака Іл-76 мали летіти кілька високопосадовців з військового керівництва РФ, але в останній момент вони не сіли на борт.

Генерал-майор СБУ відкинув версію російських окупантів стосовно падіння Іл-76. Віктор Ягун звернув увагу на той факт, що в авіакатастрофі розбився Іл-76, який нещодавно відправляли за кордон по певний вантаж.

Російський борт упав за 86 кілометрів від українського кордону в Бєлгородській області. Його могли уразити за допомогою озброєння американського виробництва, розповіли французькі журналісти.