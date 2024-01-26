До отдельного распоряжения: российские оккупанты закрыли Лисичанск на въезд, — ОВА

По словам главы Луганской ОВА Артема Лысогора, в город пропускают только лиц с местной регистрацией.

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Российские оккупанты закрыли въезд в оккупированный город Лисичанск Луганской области. Об этом в пятницу, 26 января, сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

По словам чиновника, в город допускают только тех, кто имеет местную регистрацию, никакие другие документы не действуют.

"Никакие другие документы не имеют силы — ни временные пропуски, ни подтверждение факта наличия недвижимости на территории города. Российские военные заявляют, что блокирование населенного пункта будет продолжаться до отдельного распоряжения", – сообщается в заявлении Лысогора.

Ситуация в Луганской области

Глава ОВА также рассказал о ситуации в прифронтовых населенных пунктах Луганской области.

Так, вблизи Стельмаховки и Макеевки противник вчера предпринял попытку штурма позиций ВСУ, но встретил сопротивление и был остановлен. Несмотря на угрозу, удалось доставить хлеб и продукты питания в освобожденные населенные пункты. Жители Макеевки, Грековки и Новолюбовки получили необходимые припасы, и также им было предложено эвакуироваться.

Соседнее с этими селами Невское подверглось вражеским обстрелам, которые включали авиационные атаки на Серебрянский лес.

Обязательная регистрация оружия в Луганске

Кроме того, как рассказал Лысогор, до 1 января 2026 года жителям так называемой "ЛНР" требуется обязательная бесплатная регистрация или перерегистрация имеющегося у них оружия. Разрешения, выданные на протяжении более девяти лет оккупации значительной части Луганской области, будут действительны до указанной даты.

"До этого срока будут действовать разрешения, выданные непонятно кем на протяжении более чем девяти лет оккупации значительной части Луганщины. Сделать это можно только при наличии паспорта РФ. С 2026 года соответствующая процедура станет платной. Впрочем, настоящие объемы нелегального оружия, находящегося у населения, россияне вряд ли узнают", — заявил Лысогор.

Напомним, 11 января стало известно, что россияне на территории временно оккупированной Луганской области планируют построить шесть всероссийских свалок.

Напомним, 10 января в Центре национального сопротивления сообщили, что оккупанты после применения 8 января авиабомбы на временно оккупированное Рубежное в Луганской области, воспользовались ситуацией для проведения фильтрации жителей в городе.